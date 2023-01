Boluarte considera que los manifestantes que piden una Asamblea Constituyente está siendo "engañados"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

"No corresponde a Dina Boluarte, no corresponde al Ejecutivo (...) Están engañando (a los manifestantes) al decir que es Dina Boluarte la que tiene que resolver el tema de la Asamblea Constituyente. Eso no es cierto", ha remarcado la mandataria en declaraciones ante los medios de comunicación.

Asimismo, Boluarte ha lamentado que las demandas de una Asamblea son "un pretexto para seguir bloqueando carreteras y seguir quebrantando la institucionalidad del país", pues la consecución de estos avances no se da "de la noche a la mañana".

Por otro lado, la presidenta ha incidido en que la otra exigencia principal reflejada en las manifestaciones, un adelanto electoral, ya está siendo abordado por el Parlamento de la nación andina, según recoge el diario peruano 'El Comercio'.

Parte de la población peruana ha tomado las calles en diferentes puntos del país desde la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo a principios de diciembre tras el intento frustrado de arrogarse más competencias.

Entre las principales demandas de los manifestantes se encuentra la salida de Boluarte --hasta entonces 'número dos' de Castillo--, la celebración de nuevas elecciones y la confección de una nueva Constitución para Perú.