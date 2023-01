Directores de cine de Israel deberán prometer que no producirán contenido "ofensivo" si piden ayudas públicas

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Zohar ha explicado en una entrevista a la emisora Ynet que organizaciones que impulsan el boicot a Israel apuntan a menudo a contenido cultural crítico con el Gobierno para justificar sus críticas al país y ha adelantado que el Consejo de Películas de Israel reclamarán a los directores que firmen un documento en este sentido a la hora de pedir financiación.

Así, ha detallado que este documento implicará que los firmantes "se comprometen a no producir contenido que dañe al Estado de Israel y a los soldados del Ejército". "Esta es la condición para la financiación", ha manifestado, sin especificar otros criterios.

"A fin de cuentas, el público decidirá si va a ver una película o no, pero no nos comprometeremos a la hora de financiar el asunto. No financiaremos contenido ofensivo contra los soldados del Ejército y el Estado de Israel", ha argüido.

Sin embargo, ha recalcado que esto no implica una censura y ha apuntado que "hay que recordar que se permite que cada uno haga la película que considere, dentro de la ley", según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

"Estamos en una democracia, pero el Estado no tiene que financiar contenido controvertido, dado que viola asuntos muy fundamentales", ha zanjado Zohar, parte del nuevo Gobierno de Israel, que tomó posesión en enero y que cuenta con varios partidos ultraderechistas y ultraortodoxos.