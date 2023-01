Fútbol/Copa.- Real Sociedad y Sevilla, primeros cuartofinalistas de Copa tras eliminar a Mallorca y Alavés

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El conjunto que dirige Imanol Alguacil no falló en el partido inaugural de los octavos de final del torneo del KO. Los 'txuri-urdines' prolongaron su estado de gracia sumando su octava victoria consecutiva entre todas las competiciones. Así, en apenas cinco minutos los locales ya mandaban en el marcador con el tanto de Robert Navarro.

El máximo goleador copero, con cuatro goles en lo que va de competición, aprovechó un balón filtrado de Zubimendi desde la frontal para cruzar el esférico y batir a Greif. Buenos minutos de la Real Sociedad que dominó a su antojo a un pobre Mallorca que no pudo salir de su propio campo durante toda la primera mitad.

Los locales pudieron ampliar su renta cumplida la media hora, pero el fuera de juego evitó que Oyarzabal, que volvió al once titular, sumara su segundo gol tras volver de una larga lesión, después del conseguido en el último partido de LaLiga en la victoria en el derbi vasco ante el Athletic Club (3-1).

Ya en la segunda parte los de Javier Aguirre salieron con la lección aprendida y con una mayor solidez defensiva que anuló por momentos la fluidez local. Así, los baleares empezaron a llegar con cierto peligro a la portería defendida por Remiro, incluso metieron el susto en el cuerpo con una gran ocasión que, anulada por fuera de juego, acabaron estrellando en el poste.

Con ocasiones para uno y otro equipo el partido adquirió por momentos una alternancia en el dominio de balón que los de Mallorca no terminaron de hacer propia. Al final, los 'txuri-urdines' supieron tirar de oficio para dormir el encuentro y frenar el ímpetu de un conjunto balear al que le costó bajar los brazos. Aunque no cesaron en su empeño, los del 'Vasco' Aguirre no fueron capaces de transformar en los minutos finales, en beneficio de una Real que supo defenderse bien.

EL SEVILLA SONRÍE EN LA COPA

Por su parte, el Sevilla olvidó su mal momento en LaLiga Santander, donde está penúltimo con 15 puntos, para desquitarse en la Copa del Rey ante un combativo Deportivo Alavés que no fue capaz de evitar el pase de los hispalenses a los cuartos de final. Los de Jorge Sampaoli volvieron a la senda de la victoria tras la derrota del pasado sábado ante el Girona (2-1).

En Mendizorrotza, el equipo local presentó más batalla de la esperada ante un rival poco reconocible en los primeros instantes y que demostró que sigue sin andar fino. Con alternancia de dominio de uno y otro equipo, la primera parte dejó una igualdad máxima sobre el terreno de juego, con ocasiones para los dos conjuntos.

Aunque Jason amenazó a los pocos segundos de comenzar con un disparo lejano que se marchó fuera por poco, fue Luis Rioja el que más cerca estuvo de conseguir el gol, de no ser por una mano salvadora de Dmitrovic cumplida la media hora de juego. Los sevillistas, con solo un disparo alto de Lamela desde la frontal, tuvieron más acercamientos aunque no terminaron de concretar.

Con todo por decidir, Jorge Sampaoli trató de agitar el partido tras la reanudación dando entrada a Fernando y Jesús Navas. Fue precisamente el de Los Palacios el que recogió una gran jugada colectiva para poner un centro medido al corazón del área, desde donde Rakitic no falló para poner el 0-1.

A partir de ahí, el Sevilla, algo más cómodo sobre el campo, pudo controlar más el juego para esperar replegado y hacer daño al Alavés a la contra. Con un ritmo de balón más bajo el cuadro hispalense apenas concedió para terminar de cerrar el partido, a pesar del susto final con la parada de Dmitrovic al disparo de Jason y el remate de Salva Sevilla que no encontró la portería por poco.