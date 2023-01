Hombre acude a banco de Tlalnepantla para realizar trámite en camilla

Circula en redes sociales una fotografía en la que se observa a un hombre en una sucursal bancaria en una camilla y acompañado de un paramédico, en la colonia Valle Dorado, en el municipio de Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México.

Al parecer, el hombre llegó en ese estado luego de ser presuntamente obligado por la institución bancaria a realizar el trámite de manera presencial, sin importar que reportara que estaba incapacitado.

Con información de la página de Facebook Tlalnepantla News, el sujeto llegó a la sucursal de Santander con ayuda de un paramédico que lo ayudó a empujar la camilla hasta el área de cajas.

Te puede interesar: Con fotos, Babo muestra cómo bañarse para ahorrar agua

En la imagen que circula en redes, se observa al hombre recostado y con el cuerpo cubierto de vendajes, mientras el paramédico se encuentra detrás de él y los cajeros en su lugar de trabajo.

“Vecinos captaron el momento en que llega un cliente en camilla para realizar trámite en banco, acompañado de un paramédico para liberar un trámite, esto en la sucursal del banco Santander ubicada en Valle Dorado”, cita la publicación.

Ante esto, el banco respondió en la misma publicación, “Respecto a este caso que ocurrió la semana pasada, lamentamos lo sucedido y hemos tomado cartas en el asunto. Nuestro Director de Zona, nuestra máxima autoridad en el área, habló con el cliente para ofrecerle una disculpa y ponerse a sus órdenes; a la par, se inició una revisión del caso para tomar las medidas necesarias para evitar que una situación así vuelva a ocurrir, sensibilizando a nuestro equipo al respecto”.

Al parecer no es la primera vez, una usuaria comentó en la publicación de la fotografía, “Este fue mi caso Banamex hizo que llevará a mi esposo en camilla para cobrar sus incapacidades, ya que tuvo una caída en su trabajo de dos pisos y tuvo una cirugía en la columna y no podía moverse tuve que hacer circo, maroma y teatro para conseguir una ambulancia y llevarlo al banco“.