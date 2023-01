La UPO acoge el IX Congreso Internacional de Agroecología sobre la crisis del sistema alimentario

SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)

Este encuentro busca generar un espacio de intercambio y debate colectivo en torno a la actual crisis del sistema alimentario que sirva para alumbrar el avance de la transición agroecológica y, más concretamente, de los sistemas alimentarios locales de base agroecológica (Salbas), según detalla la institución académica en una nota de prensa.

Según explica el catedrático de la Universidad Pablo de Olavide y miembro de la comisión organizadora del congreso Manuel González de Molina, "el contexto actual nos apremia a seguir encontrándonos y reflexionando en torno a la construcción de Salbas. Aunque han proliferado numerosas alternativas agroecológicas, necesitamos seguir consolidando y expandiendo las experiencias y las sinergias entre ellas".

En este sentido, ha destacado la necesidad de "cerrar la brecha creciente entre sur y norte globales, entre el campo y la ciudad y entre la producción, la distribución y el consumo". La diversidad de temas a tratar en las conferencias, mesas temáticas, paneles, posters y talleres del congreso servirá para consolidar el movimiento agroecológico y fortalecer los espacios de acción y la articulación con otros procesos y territorios.

Previamente, el IX Congreso Internacional de Agroecología y la consultora medioambiental El Enjambre Sin Reina han organizado el curso 'Construyendo alternativas al sistema alimentario actual desde la agroecología', que se desarrolla los días 17 y 18 de enero con el objetivo de mostrar algunas de las propuestas más relevantes a nivel estatal vinculadas con la transformación del sistema alimentario corporativo y la transición agroecológica.

Para ello, las personas participantes conocerán la propuesta de Landare, una experiencia con más de 17 años de vida y 4.000 personas socias, donde un grupo de olivareros y olivareras ha impulsado en Olvera (Cádiz) un plan de compostaje cooperativo con vistas a mejorar la fertilidad de los suelos de sus fincas a través del reciclaje y el cierre de los ciclos. Así como el caso de la Subbética ecológica, en la localidad de Cabra (Córdoba), una iniciativa conformada por más de 500 familias y entidades auto organizadas para generar una alternativa viable al sistema alimentario a través de la producción ecológica, los canales cortos de comercialización y la transformación y procesado de alimentos gracias a un obrador colectivo.

EXTENSO PROGRAMA

El IX Congreso Internacional de Agroecología comienza el jueves 19 de enero con la inauguración oficial que presidirá el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva Blázquez. A continuación, la conferencia inaugural 'Contesting and constructing agroecology for the well-being of people and nature' correrá a cargo de Michel Pimbert, profesor de Agroecología y Política Alimentaria en el Centro para la Agroecología, el Agua y la Resiliencia de la Universidad de Coventry (Reino Unido).

Por su parte, la profesora de Desarrollo Rural Sostenible en América Latina en la Universidad de California-Berkeley Clara Nicholls pronunciará 'La Agroecología frente a los desafíos de un planeta en crisis' como conferencia de clausura.

La primera sesión plenaria versará sobre 'Consumo alimentario actual y sus efectos en salud', que se desarrollará en el Paraninfo del campus de la UPO y tratará, entre otros temas, el papel de la nutrición en el riesgo y la prevención del cáncer. Ya el viernes, 'Agricultura y Ganadería Ecológicas y SALBAs: ¿cómo avanzar?' será el título de la segunda plenaria, en la que se analizará el Plan de Acción europeo para la producción biológica y el punto de vista de las organizaciones de personas consumidoras para la comercialización de alimentos ecológicos. La tercera y última del sábado versará sobre 'El sector agrario y la Transición Ecológica'.

NUMEROSAS SESIONES DE POSTERS

Además, el congreso contará con numerosas sesiones de posters que incluyen una exposición fotográfica y paneles que tratan temas como las redes alimentarias alternativas, los huertos escolares, la agroecología feminista, la bioculturidad o el cambio climático, entre muchos otros. Así como diversas mesas temáticas que abordarán cuestiones como el futuro de la Agroecología en Europa, los supermercados cooperativos en red o las políticas alimentarias locales y estatales.

La sesión del primer día concluye con el taller 'Tejiendo caminos. Intercambio de experiencias de egresados del Máster de Agroecología: un enfoque para la sustentabilidad rural'. El que se desarrollará el viernes versará sobre 'La distribución agroecológica para la relocalización de los sistemas alimentarios: avances y retos'. Y, finalmente, el del sábado tendrá por título 'Avanzando en la construcción de una agroecología feminista'.

El programa se completa con experiencias y el concierto que cerrará la sesión del viernes a cargo de Jihan, un artista que fusiona sus tres culturas: el flamenco, la música árabe y la tradicional rumana. A la guitarra, le acompañará David Heredia 'El Marqués'.

Durante los tres días del encuentro, también se ha incluido la presentación de varios libros: 'Las Sin Tierra: Rompiendo el mito de la Musa Andaluza', de Soledad Castillero; 'Multitudes agroecológicas', de Omar Felipe Giraldo; 'Agroecología, asignatura pendiente', de Alfonso Molera Teruel; 'Resilient and Sustainable Forming Systems in Europe. Exploring diversity and pathways' de Bárbara Soriano Martínez, Miranda P. M. Meuwissen, Peter H. Feindt, Alberto Garrido Mathijs y Julie Urquhart and Spiegel, entre otros.