Sánchez avisa en Davos contra el riesgo de que partidos conservadores abran la puerta de los gobiernos a la ultraderecha

DAVOS (SUIZA), 17 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido hoy en el foro de Davos contra el riesgo de que los partidos conservadores abran la puerta de los gobiernos a la ultraderecha y ha planteado evitarlo con la misma determinación que los ucranianos luchan contra los rusos aunque con armas diferentes, con la democracia, la transparencia y políticas eficientes.

Sánchez se ha referido a esta cuestión tanto durante su discurso en el citado foro, como en las preguntas posteriores. Así, al ser cuestionado por la preocupación que ha manifestado por los movimientos populistas en Europa, el presidente del Gobierno ha dejado claro que no pueden ser "complacientes".

"El principal riesgo es que los que partidos conservadores abran las puerta de los gobiernos a partidos de extrema derecha y esto es algo que va diametralmente en contra de la UE", ha exclamado aunque no ha querido poner ningún ejemplo concreto a pesar de la invitación que le ha hecho el presentador a ello.

No obstante, ha dejado claro que hay una "cosa crucial" que se debe hacer y es "luchar contra las semillas podridas que Putin ha plantado en nuestros propios países". De hecho, ha pedido no olvidar que el "autócrata ruso" no está solo en su "aspiración reaccionaria de fracturar el mundo y hacer retroceder el reloj".

Según Pedro Sánchez, el presidente ruso tiene muchos aliados en Europa que ahora "ocultan sus simpatías y conexiones con Putin" pero que "hace a penas un año lo visitaron y elogiaron sus formas".

Dicho esto, el jefe del Ejecutivo español considera que se debe evitar que estas fuerzas políticas de ultra derecha lleguen a las instituciones y "destruyan la UE desde dentro". "La amenaza es muy real especialmente en aquellos países donde estas fuerzas de ultra derecha tienen el apoyo de los principales partidos conservadores que les están abriendo las puertas mismas del Gobierno", ha advertido.

En su opinión de debe luchar contra esto "con la misma determinación que los ucranianos están luchando contra las fuerzas rusas pero por supuesto con diferentes armas". "Nuestras armas son la democracia la transparencia y políticas eficientes", ha dicho Pedro Sánchez, quien considera que esto es "crucial y es hora de cumplir".