Sergio González asegura que Del Cerro Grande le ha reconocido un error del VAR en el gol del empate del Elche

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

"Si el VAR tiene algo de justicia es en los fueras de juego. He ido a hablar con Del Cerro Grande y me ha pedido disculpas. Sabe que es un error grave, clamoroso, que nos priva de dos puntos más, que son muy importantes y que nos daban un salto de calidad", señaló Sergio González en la rueda de prensa posterior al encuentro .

El catalán recalcó que desde la sala VOR no se había "chequeado el fuera de juego" de Ezequiel Ponce sino una posible falta sobre Diarra. "Es algo que ha pasado desapercibido. Tanto Del Cerro Grande como su cuerpo de arbitraje están tristes porque saben de la importancia que tenían esos puntos para nosotros, habrá que encajarlo", subrayó.

"No puedo crucificarle. Le he preguntado y me ha dicho que han chequeado la falta. Me sorprende que el señor que está en el VAR no chequee el posible fuera de juego. Nosotros no nos hemos dado cuenta, pero él se tiene que dar cuenta. Del Cerro Grande, como jefe de su expedición, se ha disculpado porque no han sido capaces de detectar un fuera de juego evidente, claro y manifiesto y encima acaba en gol", sentenció el técnico cadista.