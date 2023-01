Después de 2 años virtuales, Sundance regresa a las montañas

Randall Park hizo un pacto consigo mismo hace unos años sobre que no asistiría al Festival de Cine de Sundance si no tenía un proyecto ahí. Pero el astro de la serie “Fresh Off the Boat” nunca se imaginó que su primera ocasión sería como director y no como actor.

Su adaptación de “Shortcomings”, la novela gráfica de Adrian Tomine sobre tres jóvenes asiático-estadounidenses que viven en la zona de la bahía de San Francisco, es una de las películas que se estrenan en competencia en el festival, que comienza el jueves por la noche en Park City, Utah.

“Sundance es el pináculo para mí”, dijo Park en una entrevista reciente. “Todavía no puedo creer que vamos”.

Park es sólo uno de cientos de cineastas que están poniéndole los últimos toques a sus proyectos más anhelados y que viajarán a Park City esta semana con la esperanza de causar sensación en la primera edición presencial del festival de cine independiente en dos años.

Los asistentes al festival verán algunas interpretaciones inesperadas de astros como Jonathan Majors como un fisicoculturista amateur en “Magazine Dreams”, Emilia Clarke como una madre futurista en “Pod Generation”, Daisy Ridley como una oficinista en “Sometimes I Think About Dying” y Anne Hathaway como una consejera glamurosa que trabaja en una prisión para jóvenes en Massachusetts en la década de 1960 en “Eileen”.

La estrella de “Bridgerton” Phoebe Dynevor se quita el corsé en el thriller para adultos “Fair Play” como una mujer ambiciosa que trabaja en un fondo financiero de alto riesgo con un novio interpretado por Alden Ehrenreich. Sundance será el primer festival al que ella asista y está especialmente emocionada de que sea con uno de los mejores guiones que ha leído.

“Es bastante polarizadora”, dijo Dynevor. “Me muero de ganas de ver cómo responden todos a él”.

La selección de unos 100 filmes que se estrenarán a todas horas (de las 8:00 am a medianoche) a lo largo de 10 días es el más diverso. Hay tres películas sobre mujeres iraníes (“The Persian Version”, “Joonam” y “Shavada”), historias sobre trabajadores sexuales transgénero (“The Stroll”, “KOKOMO CITY”), pueblos indígenas (“Twice Colonoized”, “Bad Press”), derechos de las mujeres y sexualidad (“The Disappearance of Shere Hite”) y la guerra en Ucrania como “20 Days in Mariupol”, un proyecto conjunto entre The Associated Press y “Frontline” de PBS.

El director mexicano David Zonana ganador del Ariel, el equivalente mexicano al Oscar, a mejor ópera prima en 2020 por “Mano de obra”, estrenará “Heroico”. El filme producido por Michel Franco retrata a un joven que se enrola al Colegio Militar de México, donde es sometido física y psicológicamente hasta ser moldeado por el sistema y transformado en un soldado perfecto.

Como de costumbre, habrá retratos íntimos de rostros famosos como Michael J. Fox, Little Richard, Stephen Curry, Judy Blume, The Indigo Girls y Brooke Shields.

Lana Wilson (“Miss Americana”) dirigió el esperado documental de Shields “Pretty Baby”, en el que Shields reflexiona sobre sus experiencias de ser niña modelo, adolescente superestrella y más, incluyendo la compleja relación con su madre, su relación sentimental con el tenista Andre Agassi y la vez que Tom Cruise la criticó públicamente por tomar antidepresivos.

“Sigo volviendo a esta idea de voluntad y de cómo ella recupera lentamente su voluntad primero sobre su mente y después sobre su carrera y después sobre su identidad”, dijo Wilson.

Si los últimos dos años han demostrado algo, es que Sundance no necesita su pintoresco paisaje montañés para florecer, después de todo, fue en una edición virtual que el festival realizó la premiere de “CODA” (“CODA: Señales del corazón”), la cual se convirtió en la primera película de Sundance en ganar el premio a mejor película en los Oscar. “Summer of Soul”, otro estreno virtual de Sundance, ganó el Oscar mejor documental el año pasado. Este año las dos regresarán a Sundance para tener sus merecidas funciones presenciales.

La comunidad cinematográfica independiente, incluyendo veteranos y novatos, ha sentido la falta de lo físico. Hay, después de todo, cierta magia al ver una nueva película de un desconocido en medio del invierno a 7.000 pies (2.133 metros) sobre el nivel del mar pensando, mientras se apagan las luces en un cine lleno de abrigos gruesos que quizá uno es de los primeros en atestiguar el debut del próximo Ryan Coogler o Kelly Reichardt.

Erik Feig, fundador y director general de Picturestart, bromeó que ha ido al festival por “un billón de años”. Ahí vio “Thirteen” (“A los trece”) y contrató a Catherine Hardwicke para dirigir “Twilight” (“Crepúsculo”), y años después vio “Whiplash” (“Whiplash. Música y obsesión”), lo que comenzó una relación con Damien Chazelle que llevó a “La La Land” (“La ciudad de las estrellas. La La Land”). Sundance también es donde vio “Napoleon Dynamite” y “Little Miss Sunshine” (“Pequeña Miss Sunshine”) por primera vez, y otras películas que “se sienten emblemáticas y han sido parte del momento cultural por siempre. Ese momento de descubrimiento fue en Sundance”.

Este año su compañía viene armada con una nueva comedia que podría entrar muy bien en ese canon de descubrimientos de Sundance: “Theater Camp” una sátira sobre el mundo del teatro que se desarrolla en un campamento de verano derruido en el estado de Nueva York (AdirondACTS). La película es una colaboración de los viejos amigos Molly Gordon, Nick Lieberman, Ben Platt y Noah Galvin.

“Me sentí tan inspirado por tantos colectivos de personas que se habían unido como Christopher Guest, The Groundlings, The Lonely Island, que hacían cosas con sus amigos”, dijo Gordon, quien codirigió y protagoniza la película. “Pensamos hagamos algo sobre un mundo que conocemos bastante bien y que amamos. Y porque lo amamos podemos burlarnos mucho de ello”.

Otras películas son escapadas melancólicas como la adaptación de William Oldroyd de la novela “Eileen” de Ottessa Moshfegh protagonizada por Thomasin McKenzie y Hathaway.

“Juega con la fantasía que tenía cuando era una joven, que puedo escapar y ser una persona diferente”, dijo Moshfegh. “Todavía la tengo, especialmente en el cine porque vemos películas para escapar y ser una persona diferente”.

Algunas más prometen abrir mentes sobre las vidas de comunidades marginadas. Vuk Lungulov-Klotz, quien es un cineasta transgénero de origen chileno y serbio, espera impulsar las narrativas masculinas trans con su película “Mutt”, sobre un hombre trans que se reencuentra con tres personas importantes a las que no ha visto en un tiempo en un día caótico en Nueva York.

“Es muy emocionante encontrar a la gente que quiere ver historias sobre la gente trans masculina y comprender que se pueden ver reflejados en nosotros y que no somos muy diferentes”, dijo Lungulov-Klotz.

Cineastas independientes veteranos estarían ahí con ofertas frescas como Ira Sachs (“Passages”) y el chileno Sebastián Silva (“Rotting in the Sun”). El director de “Once” John Carney tiene un nuevo musical con Eve Hewson y Joseph Gordon-Levitt (“Flora and Son”), Nicole Holofcener se reúne con Julia Louis-Dreyfus en “You Hurt My Feelings” y Susanna Fogel adapta la historia viral de Nueva York “Cat Person” con Emilia Jones y Nicholas Braun.

Ante los brotes de COVID-19 que todavía siguen ocurriendo, algunos eventos y reuniones requieren que la gente se haga pruebas o presenten prueba de vacunación. Gente como Luis Miranda Jr., quien presenta un documental que ayudó a producir, “Going Varsity in Mariachi”, planea usar cubrebocas al celebrar la película.

“Llevaremos mariachis reales a Utah y tendremos una fiesta con verdadera música de mariachi”, dijo Miranda emocionado.

El festival adoptará un tipo muy diferente de enfoque híbrido, después del éxito de años anteriores. A partir del 24 de enero, a cinco días de comenzado el festival, muchas de las películas podrán ser vistas en internet gracias a un paquete que ya se ha agotado.

Algunas películas ya tienen distribuidores, pero muchas están en busca de uno y los observadores tienen interés en ver cómo funcionan esas adquisiciones. Después de que los servicios de streaming con muchos recursos hicieran grandes movidas, el mercado podría haberse estabilizado. Los servicios de streaming son ahora más precavidos y los estudios tradicionales han aprendido a cómo competir.

El productor Tommy Oliver, fundador y director general de Confluential Films, tiene cuatro películas en venta para el festival: “Fancy Dance”, “Young. Wild. Free”, “To Live and Die and Live” y “Going to Mars: The Nikki Giovanni Project”. También sabe que Sundance no es sólo un lugar para celebración y descubrimiento, sino para hacer conexiones.

Su consejo para los novatos es sencillo: “Habla con todos. Habla con la gente que no ha hecho nada. Habla con la gente que está urgida”, dijo. “Y sé paciente porque cuando revises en 10 años ellos habrán hecho ‘Fruitvale Station’, ellos habrán hecho ‘Beale Street’”.

El Festival de Cine de Sundance se realizará del 19 al 29 de enero.

