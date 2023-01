Asesora de Yasmín Esquivel afirma que no se dejará y peleará con UNAM su despido

Luego del anuncio que hizo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio por terminada la relación laboral con la profesora Martha Rodríguez Ortiz, por “causas graves de responsabilidad, así como en faltas de probidad y honradez”, la académica afirmó que se inconformará por su despido.

Rodríguez Ortiz, quien fue asesora de la tesis universitaria de la actual ministra Yasmín Esquivel, dijo en una entrevista con Joaquín López-Dóriga, dijo que no quedará indiferente ante este resolución de la Universidad.

“Me voy a defender porque soy una maestra de categoría. Por 43 años he sido maestra de tiempo completo y he sido asesora de al menos 500 tesis”, afirmó.

También dijo que el año pasado el rector de la UNAM, Enrique Graue, le entregó un reconocimiento por su trayectoria y aportaciones académicas.

“No entiendo por qué después de 35 años nos están atacando tanto cuando eran otros tiempos. Voy a pelear ahora con la UNAM”, lamentó.

La separación de su cargo tuvo efecto desde el martes, cuando fue suspendida la relación académica de Rodríguez Ortiz con cualquier entidad académica de la Universidad Nacional.

“Esto se determinó luego de que fueran debidamente evaluados y analizados todos los elementos que integran el Procedimiento de Investigación Administrativa, los cuales confirman que la profesora cometió conductas contrarias a los propósitos y fines que persigue esta casa de estudios”, informó la UNAM.