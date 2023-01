Migración total a tarjeta en el Metro ‘abre la puerta’ a aumento de tarifa

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la migración total de boletos a la Tarjeta de Movilidad Integrada es necesaria porque tendría mayores beneficios, además de que ‘tendría la ventaja de subir la tarifa de acuerdo a la inflación’, aunque aclaró que el aumento no se hará durante su administración.

En el marco de los últimos incidentes en el Metro capitalino calificados como ‘sabotaje’ por autoridades locales y federales, razón de la presencia de la Guardia Nacional en este sistema de transporte, Sheinbaum Pardo informó -en conferencia de prensa- que el Consejo Consultivo, en el que participan diversos actores que son expertos en el tema de transporte, trabajan en un diagnóstico de lo que se tiene que mejorar en el Metro para su funcionamiento.

En esta línea, habló de la migración de los boletos a la tarjeta electrónica como único método de acceso al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

“Es importante que se migre a que solo se use tarjeta por muchas razones: hay menos fugas, mucho mayor control, etcétera, y la idea es ir migrando hacia eso. Tiene además la ventaja de que subir la tarifa del Metro, puede subirla de acuerdo a la inflación y no es un incremento de 2 pesos, 3 pesos, que representa mucho para la economía de las familias. Entonces, tú puedes actualizar el boleto de 5 a 5.10, no representa mucho, para el Metro es un ingreso adicional, y se va actualizando la tarifa conforme a la inflación”

— - aseveró.