Montero pide "garantías" de que CyL no aplicará las medidas sobre el aborto

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

"Su vicepresidente y otras voces corales en su formación a nivel nacional siguen diciendo que sí, que efectivamente había un acuerdo y que habían consensuado que se ponía en marcha una actuación", ha señalado en una entrevista en TVE recogida por Europa Press, por lo que ha instado a que el Ejecutivo autonómico ofrezca "garantías de que no es una cuestión verbal".

"El PP nos tiene acostumbrados a no tener proyecto de país, pero sí una agenda oculta que no sale a la luz hasta que no se desenmascara", ha advertido Montero quien ha instado a la Junta de Castilla y León a responder a los requerimientos oficiales.

"No se trata de que nos contesten a través de los medios de comunicación o a través de una carta, se trata de que se conteste por los mismos mecanismos que el Gobierno ha puesto en marcha ante esta medida", ha insistido pese a que el presidente de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco ha rechazado que exista ningún protocolo para modificar la actuación en caso de interrupción voluntaria del embarazo.

"Si la actuación del Gobierno lo que ha permitido es que la Junta de Castilla y León se desdiga de lo que se anunció por parte de su vicepresidente a bombo y platillo, pues bienvenido sea porque es de lo que se trata, de que no se pongan en marcha esas medidas", ha añadido.