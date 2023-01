Portaltic.-El Consejo asesor de Meta insta a hacer más inclusiva la política sobre desnudos de Facebook e Instagram

MADRID, 18 (Portaltic/EP)

Meta limita en sus redes sociales (Facebook e Instagram) la publicación de imágenes que muestren desnudos o actividad sexual por tratarse de un contenido sensible no apto para todos los usuarios, y porque dichas publicaciones pueden tratarse de imágenes o vídeos no consentidos o de menores.

Existen excepciones en la publicación de desnudos, ya que estos pueden compartirse con fines educativos o médicos, para concienciar sobre una causa o como una forma de protesta. El ejemplo más claro de lo que sí se permite son las imágenes o vídeos que ayudan a concienciar y a alertar sobre el cáncer de mama.

Sin embargo, tal y como está planteada, se basada "en una visión binaria del género y una distinción entre cuerpos masculinos y femeninos. Tal enfoque no deja claro cómo se aplican las reglas a las personas intersexuales, no binarias y transgénero, y requiere que los revisores realicen evaluaciones rápidas y subjetivas de sexo y género, lo que no es práctico cuando se modera contenido a gran escala", ha apuntado el Consejo asesor de contenido en su último informe.

Este apunte llega tras la revisión de dos casos, que el Consejo ha considerado de forma conjunta, relativo a dos publicaciones independientes hechas desde la misma cuenta de Instagram, una en 2021 y otra en 2022, por parte una pareja que se identifica como transgénero y no binaria.

En las dos imágenes la pareja aparece con "el torso desnudo y los pezones cubiertos", y los textos que las acompañan hablan de la atención médica de las personas transgénero y sobre que un miembro de la pareja iba a someter a una cirugía afirmación de género, para la que, además, habían iniciado una campaña de financiación.

Los sistemas automáticos de Instagram se activaron con las dos publicaciones, que también recibieron denuncias por parte de algunos usuarios. Esto motivó una revisión posterior para identificar posibles violaciones de los estándares comunitarios, que se saldó con la retirada de las publicaciones. Esta medida se justificó por que la presencia de senos y de un enlace a una página de recaudación de fondos.

"El Consejo asesor determina que la eliminación de estas publicaciones no está en línea con los estándares comunitarios, los valores o las responsabilidades de derechos humanos de Meta", apunta en su informe, e incluso señala que "ha dicho constantemente que Meta debe ser sensible sobre cómo sus políticas impactan a las personas sujetas a discriminación".

El Consejo ha aprovechado para señalar otra carencia que ha detectado en la política, distinta de la que se refiere al caso revisado, por la que considera que Meta "también debe examinar si la política sobre desnudez y actividad sexual de adultos protege contra el intercambio de imágenes no consentido".