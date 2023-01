Quique Setién: "El Real Madrid está herido y cualquier animal herido es mucho más peligroso"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

"Yo prefiero que los equipos hayan ganado la jornada anterior. Sabes que pasa pocas veces que el Real Madrid pierda dos partidos seguidos y eso es un hándicap. No hago caso de que esté en mal momento o cansado, seguro que vendrá a ganar en las mejores condiciones y sabiendo que viene de estar herido y cualquier animal herido es mucho más peligroso", recalcó Setién este miércoles en rueda de prensa.

El cántabro recordó que este segundo duelo en menos de dos semanas con los de Carlo Ancelotti tiene la diferencia de que "no te puedes equivocar porque te quedas fuera". Y siempre esto quizá puede acentuar más el nivel de atención y exigencia, pero esto lo vives muchas veces y el futbolista lo acepta como una exigencia más", aclaró.

"Siempre esperas un partido muy complicado contra el Real Madrid todos sabemos del potencial que tiene. Es verdad que se puede pensar que ahora está en un momento de duda, pero esto es ficticio con jugadores de este nivel, que no necesitan hacer su mejor partido para sacarlo adelante", puntualizó el entrenador del conjunto castellonense.

Setién cree que Carlo Ancelotti "tratará de reforzar las cosas que hicieron bien y explicar las situaciones en las que se vieron comprometidos" respecto al partido liguero del pasado 7 de enero en el que se impusieron por 2-1. "El plan va a ser el mismo, tanto el suyo como el nuestro", auguró.

En este sentido, el técnico del 'Submarino Amarillo' cree que "sabes cosas que no has hecho bien y que vas a tratar de mejorarlas, y lo que has hecho bien, repetirlo". "Nosotros, en general, hicimos muchísimas cosas bien, aunque nos equivocamos en algunas. No sé si será un partido similar porque las circunstancias son diferentes, pero seguro que será entretenido y de alternativas", detalló el santanderino.

"El Real Madrid en su conjunto es diferencial y es difícil parar a sus jugadores. Jugador por jugador seguramente son mejores que los nuestros, igual que nosotros somos mejores que otros equipos de menor nivel, pero esto no es determinante siempre y en ocasiones el pequeño se come al más grande. Ahora hay mucha igualdad y a todo el mundo le cuesta ganar, lo lógico y por potencial sería que ganase el Real Madrid, pero en el fútbol la lógica no se da siempre", afirmó.

Setién espera que la afición les dé "el mismo apoyo incondicional" del duelo liguero de cara a superar una eliminatoria donde "seguro que habrá momentos de debilidad". "Jugamos contra un grandísimo equipo y todo lo que sea ayudar nos va a venir bien y ayudará a fortalecer el ánimo en esos momentos del partido", apuntó el técnico.

De todos modos, en caso de victoria, avisó que "todavía" las faltaría "un mundo" para poder pensar en una final copera. "Lo que nos preocupa es sacar este partido y luego afrontar el de Girona. No me marco objetivos a largo plazo y sobre todo hacer bien las cosas que es lo que me va a ayudar a ganar", remarcó.

"Mi intención es la de trabajar y pensar que me voy a quedar toda la vida en un sitio, eso me permite tomar decisiones a largo plazo y no pensar en el resultado del domingo y ver las cosas con perspectiva. Tengo mi manera de hacer las cosas, trato de trabajar y que lo que pase fuera no me influya ni cuando gano ni cuando pierdo", sentenció después de las críticas recibidas por los malos resultados a su llegada.