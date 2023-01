Estos son los rituales para recibir el Año Nuevo Chino 2023

El Año Nuevo Chino ya esta por comenzar con grandes celebraciones como es habitual de todas las comunidades chinas en todo el mundo celebran el inició de un nuevo año. A diferencia del la cultura occidente, este iniciará el 22 de enero a las 2:50 de la madrugada y culminará el 9 de febrero de 2024, de acuerdo con el horóscopo chino.

De acuerdo con la cultura China, el Año Nuevo está rígido por diferentes animales del zodiaco cada uno con sus diferentes características que afectan a cada sigo de forma distinta. Según el calendario, este 2023 estará representado por el Conejo de Agua, que simboliza la suerte en todos los ámbitos de la vida.

César Peimbert, experto en feng-shui y en rituales, nos dice cómo recibir el Año Nuevo Chino del Conejo de Agua para este 2023, que es un signo más apacible, que traerá confort, comodidad y tranquilidad para cumplir nuestras metas, el cual será un año de esperanza. Explicó que el Conejo esta relacionado con con la cultura, las bellas artes, belleza, educación, el cuidado personal y que es un buen año para bajar de peso.

En entrevista con Publimetro, el especialista detalló que el horóscopo chino se basa en el calendario lunar, debido a que utiliza 28 constelaciones para poder realizar las predicciones. Además de que el Año Nuevo Chino comienza con la primera Luna nueva en Acuario.

César destaca que el Año del Conejo de Agua brindará ayuda para resolver todas las complicaciones que surgieron en el Año del Tigre en 2022. Donde por fin veremos la luz al final del túnel y presentarán nuevas oportunidades en lo profesional, económico, amor, salud y prosperidad.

César Peimbert. Foto: Publimetro

¿Qué significa el Conejo de Agua?

El horóscopo chino clasifica a las personas en función de su año de nacimiento, a diferencia del zodiaco occidental, que lo hace según su días y mes. Además , las representa un animal, que conceptualiza las características de su forma de ser y asigna un elemento: metal, agua, madera, fuego o tierra.

Este 2023 estará representado por el Conejo de Agua, que simboliza el ingenio, la vigilancia. Por lo que será un 2023 con muchos cambios positivos y con más tranquilidad. Los años de nacimientos que corresponden a este signo son: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023.

Las personas nacidas en el año del Conejo con el elemento agua son amigables y amables por excelencia. Se adaptan fácilmente a cualquier condición, aunque también suelen ser muy influencias por otros debido a su mentalidad débil.

Rituales para el Año Nuevo Chino 2023

César Peimbert nos recomienda que para iniciar el año nuevo chino no hay que estar enojados, no pelearse con ningún familiar, amigo o en el trabajo, pagar todas las deudas para empezar sin ningún apuro económico.

Asimismo, sugiere a las persona vestir de rojo para atraer la energía, pasión, sexualidad, nueva pareja, fortalecer lazos. También nos sugiere tirar todo lo viejo, lo que no nos sirva, lo que este roto para abrir paso a cosas nuevas que te permitan fluir hacia la abundancia.

El máster César nos recomienda ordenar nuestra habitación, ya que es donde uno descansa, tiene el confort; nuestra cama esté en buenas condiciones, contar con cabecera, prender incienso, rociar en el colchón con un poco de talco y canela para que llegue el amor deseado, la pareja e incluso para poder tener un hijo.

Protecciones para 2023

¿Cuáles son las comidas tradicionales del Año Nuevo Chino y que significan?

Hay innumerables formas de recibir el Año Nuevo Chino, entre ellos está la comida. El experto en feng-shui no indica que los platos que se preparan para recibirlo tiene un significado en particular y está relacionado con los deseos de las personas para los próximos meses, los alimentos debe estar en la mesa para este festividad son:

Vegetales : salud

: salud Espagueti o fideos : longevidad y larga vida

: longevidad y larga vida Cerdo: amigos, una vida confortable

amigos, una vida confortable Comida en círculos (pastel): armonía

(pastel): armonía Semillas: fertilidad y prosperidad

fertilidad y prosperidad Frutas: traerá sucesos agradables, más riqueza y bienestar

traerá sucesos agradables, más riqueza y bienestar Té: tomar té permitirá la buena sincronización con la familia y los amigos

Según la cultura china comer fideos traer más longevidad, entre más extenso el fideo, más duradera sería vida. Foto: Dreamstime

César Peimbert sugiere a las personas que este 2023 siempre portar algo de color rojo en la cartera, en el bolso para atraer la suerte y la buena fortuna.

“A las persona le quiero decir que disfruten cada momento, que no se enfoquen en lo material, que no se pierdan de las cosas con valor y se enfoquen más en la familia, salud, los amigos. Evitar hacer corajes, no ser rencorosos por que es nos pueden ir cosas muy valerosas en un año extraordinario que es este 2023″, expresó para los lectores de Publimetro.

