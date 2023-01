Antonio Toledo: "Es una victoria justa de la Real, hemos perdido el balón rápido"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

"El resultado es una victoria justa de la Real, ha sido mejor que nosotros. Nos ha costado mucho generar juego. Nos ha faltado tener más pausa con el balón, más calma, más precisión. Hemos perdido el balón rápido", afirmó en rueda de prensa en Mérida.

El cuadro andaluz, que quería llegar lejos como el año pasado cuando alcanzó la final de la Copa de la Reina, apenas pudo conectar con las delanteras. "Hemos hecho un esfuerzo físico grande, pero en ataque nos ha faltado conseguir conectar con las jugadoras de arriba, crear alguna situación de peligro", dijo.

"Somos un equipo modesto, tenemos un estilo muy definido, pero hoy no hemos podido realizarlo. Somos un equipos capaz de crear mejores ocasiones y hacer transiciones pero hoy no lo hemos conseguido. No hemos tenido la contra que tiene el equipo habitualmente, un equipo con las ideas muy claras. No le hemos creado peligro", añadió.

Además, Toledo no quiso poner de excusa el desgaste del sábado por el duelo liguero ante el Barça. "No quiero poner excusa con el partido del sábado. Hemos tenido tiempo para recuperar, la Real ha sido superior", terminó.