El ministro de Justicia de Israel tilda de "absurdo" el fallo del Supremo contra el líder de Shas

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El ministro de Justicia de Israel, Yariv Levin, ha tildado de "absurdo" el fallo del Tribunal Supremo contra el líder del partido ultraortodoxo Shas, Aryeh Deri, que concluye que no puede ocupar su cargo como ministro de Interior y Sanidad debido a una sentencia por fraude fiscal.

Levin ha sentenciado que "pisotea" los votos de casi 400.000 votantes del Shas, así como "la voluntad de la mayoría de los israelíes". "Haré todo lo necesario para reparar por completo la terrible injusticia cometida contra Deri, el Shas y la democracia", ha agregado, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

El partido Likud del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también se ha pronunciado en la misma línea, afirmando en un comunicado que la decisión contra Deri, quien es una parte "central" dentro del Gobierno, es una "injusticia".

El partido afectado, Shas, por su parte, ha señalado que el fallo del máximo tribunal israelí es "de extrema irracionalidad" y es "política". "El tribunal dictaminó efectivamente que las elecciones no tienen sentido", según el citado diario.

Por su parte, el exministro israelí Yair Lapid, actual líder de la oposición Yesh Atid, ha subrayado que si no se despide a Deri el Gobierno "estará infringiendo la ley". "Un gobierno que no acata la ley es un gobierno ilegal", ha dicho, según ha informado el diario 'The Jerusalem Post'.

La decisión del Supremo ha precipitado una reunión de Netanyahu con Deri a la que han acudido varios miembros de Shas. Horas antes, el ministro de Patrimonio, Amihai Eliyahu, del partido de extrema derecha Otzma Yehudit, ha alentado al Gobierno a desobedecer al Supremo, ya que es una decisión "irresponsable".

Más pronto, el demandante en el caso, el Movimiento por un Gobierno de Calidad, ha pedido a Netanyahu que despida a Deri y respete el fallo, que ha sido "un paso importante hacia el mantenimiento del estado de derecho y una victoria para el pueblo israelí". "El Gobierno no es un centro de rehabilitación de criminales", han denunciado.

El Likud de Netanyahu y Shas acordaron el nombramiento de Deri como una de las condiciones para que el primer ministro contara con el apoyo crucial de este partido, incluido un compromiso para modificar la legislación vigente para eliminar posibles trabas.

Dicha enmienda, conocida como 'Ley Deri', fue aprobada para enmendar la Ley Básica, que impedía que aquellas personas con sentencias suspendidas ocuparan cargos ministeriales. Deri fue imputado por fraude y firmó un acuerdo para una sentencia suspendida y el pago de una multa.

Tras ello, se presentó una denuncia ante los tribunales argumentando que Deri no puede ocupar cargos electos y protestando contra la constitucionalidad de las enmiendas a la Ley Básica. El fallo del Supremo se ha saldado con diez votos a favor y uno en contra de la descalificación del líder de Shas.