La Real Sociedad pierde a Mikel Merino y a Andoni Gorosabel para varias semanas

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"Andoni Gorosabel presenta un esguince del tobillo derecho, sufrido durante el partido ante el RCD Mallorca. Mikel Merino sufrió una lesión del bíceps femoral izquierdo durante el mismo partido", señaló el club en un comunicado en su página web.

Los dos jugadores se perderán, además del partido de este sábado contra el Rayo Vallecano en Vallecas, los cuartos de final de la Copa del Rey de la próxima semana, el duelo ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu del próximo 29 de enero y la visita del Valladolid el 5 de febrero.

"Al Bernabéu no llegan ni uno ni otro. Lo de Gorosabel vamos a ver su evolución porque es un tobillo ya dañado. Y Merino creo que en tres semanas no lo tenemos. Vamos a ver como evoluciona el 'isquio'. Vamos a ir día a día porque tampoco me quiero aventurar. Este tipo de lesiones en cada jugador es un mundo", indicó el entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, en rueda de prensa.

El conjunto 'txuri-urdin' comunicó además que ambos futbolistas ya han comenzado a ser tratados mediante fisioterapia y a realizar un plan de trabajo personalizado y que volverán a sus actividades habituales en función de la evolución y las características de las respectivas lesiones.