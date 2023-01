María Elena Ríos denuncia que juez la silenció en audiencia virtual

No se me está permitiendo siquiera el uso de la voz y me silencian a cada momento.

Un Juez Federal ya le notificó a Teódulo Pacheco Pacheco que la audiencia no puede seguir.



‼️Están desacatando una orden federal‼️@tsjoaxaca @SCJN @ArturoZaldivarL pic.twitter.com/k9hID6kVch