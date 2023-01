¡Aguas con el viejito indefenso! Nuevo ‘modus operandi’ para secuestros a mujeres en Metro CDMX

Una usuaria compartió a través de su cuenta de Twitter un hilo en el que denuncia un presunto ‘modus operandi’ de secuestro a mujeres en las instalaciones del Sercivio de Sistema Colectivo (SCT) Metro de la Ciudad de México, en el que está involucrado un personaje de la tercera edad y un hombre más joven.

El perfil de @unmidori explicó que iba a realizar una entrega de ‘cupcakes’ en la estación Chabacano, “llegue unos 15 minutos antes a la entrega y procedí a avisarle al novio de Mon, pues él me iba a entregar mis cupcakes, me dijo que estaba en camino, por lo que procedí a esperarlo...”.

Te puede interesar: María Elena Ríos denuncia que juez la silenció en audiencia virtual

La joven asegura que minutos después se acercó un señor de aproximadamente 70 años de edad, “me pregunto amablemente si sabía en dónde quedaba Tlalpan, le expliqué que en cualquier lado podría salir ahí”. Y de pronto, “se acercó otro chico, este como de 25/30 años vestido de caqui y con cubrebocas negro, le pregunta al señor qué pasa y este le enseña un papel con un nombre y una dirección”.

El señor les mostró dos cheques firmados al portador y aseguró no saber leer, ni escribir, por lo que solicitó su ayuda para llegar a la dirección que apuntaba el papel, el joven ‘guardó' los cheques y le dijo al señor que “le va a cobrar un 15% por ayudarlo y también nos dice que su hermano está afuera del metro esperándolo”.

El ‘chico de caqui’, como lo identifica la usuaria que compartió el hilo, asegura que propuso acompañar al señor al banco, “ya eran las 5:22 por lo que los bancos estaban cerrados, así que lo mejor era que al día siguiente se auxiliara con un policía para llegar al banco.

“Ambos procedieron a ponerse de cada lado mío llevándome a la salida que da a la panadería. Cuando estábamos llegando a las escaleras les dije que habían llegado por mí y tenía que regresar, claramente esto no era cierto, entonces el señor mayor nos dijo al chico y a mí que nos acompañaba y nos esperaba... intente regresar al expendió, pero perdí de vista al señor mayor, mientras que el chico de caqui me siguió hasta el expendió y se quedó esperando a lado de mí, en ese momento yo ya bastante asustada le escribí a una amiga”, dijo.

Y mencionándole una poco que estaba pasando, igualmente le escribí al novio de Mon por si llegaba fingiera que me conociera y me sacara de ahí, el chico de caqui procede a preguntarme si le mande mi ubicación a alguien a lo que le digo que SI, en ese momento el… pic.twitter.com/KES7Vi9kgC — 🎀 𝔪 𝔬 𝔯 𝔫 𝔦 𝔫 𝔤 𝔰 𝔱 𝔞 𝔯 🎀 (@unmidori) January 17, 2023

“Pude ver a otra persona hombre con chamarra roja viéndome y viendo hacia donde me iba, procedí a quedarme cerca de unas policías que estaban del lado de solo mujeres y así subir al metro solo asustada, cuento esto porque para mí fue una situación extraña y no me sentí segura”, asegura.

Otras mujeres aseguran haber vivido lo mismo

“Cuento mi experiencia: hace como medio año tomé el metro de la línea A, sección de las mujeres, primer vagón, 6:30 am más o menos. En metro Agrícola vi a un chica con uniforme escolar que se subía al vagón muy lentamente. Cuando llegamos a Pantalán esperé a que todas se bajarán”, cita @amandomisrizos.

Una señora que veía todo, sin que yo lo notará, le llamó Laura a la chica y le dijo que fuera con ella, la mujer se fue y la chica se quedó parada. Me acerqué a la chica para preguntarle si estaba bien, no dijo nada, ya no pregunté más porque yo también estaba asustada. — Amando mis rizos (@amandomisrizos) January 18, 2023

“Esa misma dinámica me pasó antes de que terminara el año. Caminando sobre Obrero Mundial, a la altura de Plaza Delta. Igual yendo con audífonos puestos, se me acercó un señor (quizá y hasta es el mismo) y me preguntó hacia dónde quedaba Cuauhtémoc (dijo ir al número tal)...”, cuenta @2daadolescencia.

Esa misma dinámica me pasó antes de que terminara el año. Caminando sobre Obrero Mundial, a la altura de Plaza Delta. Igual yendo com audífonos puestos, se me acercó un señor (quizá y hasta es el mismo) y me preguntó hacia dónde quedaba Cuauhtémoc (dijo ir al número tal) 1/2 — ene.eme (@2daadolescencia) January 17, 2023

“A mí me pasó eso exactamente, pero yo sí terminé todo el choro, ya sé cómo operan. No te hacen daño, solo te roban tus cosas de una manera muy... Sutil, te hacen que confíes en ellos y pues te roban todo lo que tengas”, cuenta @Yeirem_.

A mí me pasó eso exactamente, pero yo sí termine todo el choro :'( ya se cómo operan. No te hacen daño, solo te roban tus cosas de una manera muy... Sutil, te hacen que confíes en ellos y pues te roban todo lo que tengas. — Hiram Yeirem Leos🇲🇽🏳️‍🌈🔴😈 (@Yeirem_) January 18, 2023

“Me pasó similar en metro Hospital General, pero con un boleto de lotería, incluso llegué a pensar si era uno de esos experimentos sociales, pero creo que mi ingenuidad me salvó porque quería ir a cambiar su premio y le dije no sé donde, no sé y no sé y no me sacó de ahí”, explicó @maidenbanana.