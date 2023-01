NFL confirma 5 equipos para juegos en Alemania y Londres

Los Bills de Buffalo, los Titans de Tennessee, los Jaguars de Jacksonville, los Chiefs de Kansas City y los Patriots de Nueva Inglaterra participarán en la cartelera de partidos internacionales de la NFL durante la temporada regular de 2023.

Kansas City y Nueva Inglaterra jugarán en Alemania, mientras que los Bills, Titans y Jaguars irán a Londres. Los Bills y Titans serán locales para los dos partidos en el estadio de Tottenham Hotspur, en tanto que los Jaguars serán anfitriones en el Wembley como parte de un acuerdo multianual para jugar en Gran Bretaña.

La liga anunció los planes el jueves.

Los rivales, fechas y horarios de los partidos serán divulgados cuando el calendario completo sea determinado más adelante.

No se jugará en la Ciudad de México en 2023 debido a las obras de remodelación del Estadio Azteca.

“Tenemos una larga historia y queremos seguir creciendo, pero estos partidos internacionales son fundamentales.", dijo el ejecutivo de la NFL Peter O’Reilly a The Associated Press. “Quienes han estado presentes y lo han experimentado, se puede palpar la pasión de los fanáticos en esos mercados. Esta es la oportunidad de experimentar lo mejor de la NFL en vivo y de mantener el vínculo con esos fanáticos. No hay nada mejor que un partido de la NFL”.

Los Buccaneers de Tampa Bay vencieron a los Seahawks de Seattle en Múnich, en el primer partido de la temporada regular de la NFL en Alemania esta campaña. Las ciudades que recibirán los partidos de 2023 se comunicarán más adelante este año. La liga confirmó que Múnich y Fráncfort serán anfitriones de los duelos en Alemania en los próximos cuatro años.