Simeone: "Nos hace bien esta victoria, ahora tenemos que estar juntos"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

"Le decía a Morata 'metiste la más difícil', yendo para atrás, sin buen ángulo. Para fallar tienes que estar. Los jugadores que aparecen son Correa, Marcos y aquellos que tienen situaciones, cuando aparece esa tranquilidad y convicción se siente, nos sirve y nos hace bien. Nos hace bien esta victoria, ahora tenemos que estar juntos con las cuatro patas este fin de semana, la gente es importante para que nos de fuerzas, energía y podamos seguir en esta línea ascendente", señaló el técnico en rueda de prensa.

El preparador explicó la mejoría de los suyos en la segunda mitad y destacó algunos de los nombres propios. "En el segundo tiempo fuimos de menos a más, Pablo (Barrios) no estaba jugando mal como para salir, pero entendía que tenían que salir los grandes. Correa le dio verticalidad y cuando juega así es importante. Hoy no teníamos cambios en el banquillo de ataque. Salió todo bastante bien porque en el segundo tiempo fuimos mejores", indicó.

"El primer tiempo no fue bueno, perdimos muchas pelotas y es verdad que ellos hicieron un buen trabajo en la presión. Nosotros no jugamos en la primera parte, como equipo estábamos mostrando una cara que no era buena. Luego empezamos a mejorar, hablamos en el descanso con tranquilidad, porque son un grupo de chicos que están dando el máximo a pesar de jugar cada tres días", añadió.

El técnico colchonero también valoró el gran partido de Marcos Llorente, autor de un gol y una asistencia. "Marcos está creciendo, está volviendo a ser el jugador que fue en la liga que fuimos campeones. Es verdad que durante la temporada pasada tuvo que cumplir roles en los que no se siente tan cómodo, pero cuando sí lo está es un jugador determinante y nos alegra porque ayuda mucho al equipo", expresó.

El 'Cholo' reconoció no haber temido por la derrota aunque destacó las intenciones del Levante. "Hay un rival que juega y cuando va perdiendo intenta marcar, se anima, es más valiente, se suelta más en ataque y es normal que el equipo que pase a ganar retroceda. Si no logras salir al contragolpe y aprovechar lo que el rival está haciendo puede pasar y si como hoy enganchas un contragolpe puedes definir el partido", explicó.

Por último, el argentino tuvo unas palabras de reconocimiento para el equipo granota y alabó la figura del árbitro. "Al levante no lo considero un equipo de segunda división, juega muy bien al fútbol. Siempre nos ha costado mucho este campo. Al árbitro lo conocemos, él no se queda con un empujoncito como falta. Él tiene eso como característica", concluyó.