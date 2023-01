Starmer pide reformar "de cabo a rabo" la Policía de Londres y aboga incluso por un cambio de nombre

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Para el líder de la oposición británica, los hechos reconocidos por Carrick son "increíblemente impactantes", si bien considera que también se produjeron otros escándalos en el seno de Scotland Yard, como el asesinato de Sarah Everard a manos de Wayne Couzens, un oficial en servicio.

"Se necesita una revisión de cabo a rabo, un cambio cultural, porque no son solo los perpetradores, son aquellos que permitieron que esto sucediera, (los que) no tomaron medidas cuando deberían haberlo hecho", ha manifestado Starmer durante una entrevista para el podcast News Agents, recogida por 'The Guardian'.

En este punto, Starmer ha aludido a la reforma integral que se produjo en torno a la Policía Real del Uslter, el cuerpo policial norirlandés que, tras los Acuerdos del Viernes Santo, cambió su nombre a Servicio de Policía de Irlanda del Norte.

"Fue muy importante que se llamara Servicio de Policía de Irlanda del Norte porque cambió la forma en que se veía la fuerza, era un servicio al público, no una fuerza policial", ha defendido Starmer, ensalzando este cambio de nomenclatura como un paso "muy importante" para tratar de alcanzar la paz en Irlanda del Norte a finales del siglo XX.

A continuación, su interlocutor le ha cuestionado si, en vista de las polémicas en torno a la Policía Metropolitana de Londres, aconsejaría a su hija pedir ayuda a un agente en caso de que estuviera perdida en la calle a altas horas de la madrugada.

Starmer, por su parte, ha respondido con un rotundo "sí" para además enfatizar en la importancia de trasladar una idea de confianza respecto a los agentes de Policía del país. "Entiendo las preocupaciones que muchas personas puedan tener al respecto. Pero sí, lo haría", ha zanjado.