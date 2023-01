Alejandro AMP.- Fitur.- Muse, Andrea Bocelli, Sabina, Raphael o Alejandro Sanz actuarán en el Año Jubilar Lebaniego

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El Año Jubilar Lebaniego 2023-2024 arrancará con cuatro eventos excepcionales de apertura en abril y mayo, entre los que se encuentran las actuaciones de Andrea Bocelli o Ara Malikian, a los que seguirán más de una decena de grupos y artistas como Muse, en el que será su único concierto del año en España, Raphael, Joaquín Sabina, Melendi, Alejandro Sanz, Iván Ferreiro, Mikel Erentxun, José Mercé, Marea, Manuel Carrasco, Quevedo, Pablo López, Alejandro Fernández, Andrés Calamaro, Omar Montes o God Save the Queen.

Todos ellos actuarán en el primer semestre de la programación jubilar, hasta septiembre, periodo que incluye más de 400 eventos, con 150 conciertos, 70 eventos deportivos, 30 espectáculos de artes escénicas, una decena de exposiciones o actividades entre las que destacan el I Festival de globos aerostáticos, que tendrá lugar el primer fin de semana de agosto en Comillas, o el paso de una de las etapas de la Vuelta Ciclista a España, Liencres-Bejes, el 12 de septiembre.

La primera parte del programa se ha dado a conocer este viernes, a 84 días de abrirse la Puerta del Perdón, durante el acto institucional del Día de Cantabria en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en Madrid, que ha estado presidido por el jefe del Ejecutivo regional, Miguel Ángel Revilla, junto al vicepresidente, Pablo Zuloaga, y al consejero de Turismo, Javier López Marcano.

Como ha avanzado este último, las actividades de apertura comenzarán el 15 de abril, un día antes de la apertura de la Puerta del Perdón, con un primer acto que tendrá lugar en la explanada del Monasterio de Santo Toribio y consistirá en un evento musical de la mano de Ara Malikian, que "no será un concierto más".

Y es que éste será participativo, pues su violín sonará acompañado de los peregrinos a los que las notas musicales, luces y velas guiarán hasta la Torre del Infantado de Potes. Ya el día 16, se abrirá la Puerta Santa, con su entrada cubierta por una alfombra de flores.

A continuación será el turno de Andrea Bocelli el 22 de abril, también en el entorno del Monasterio. El santuario que alberga el Lignum Crucis es el escenario elegido para que el tenor italiano interprete conocidos temas de música clásica y del género pop ante unas 3.500 personas.

El tercer acto inaugural del jubileo tendrá lugar en la Plaza Roja de Torrelavega, que albergará un espectáculo de música, fuegos y luces junto a danza tradicional, el 29 y 30 de abril. La compañía internacional Dies Festus Xarxa Teatre, en colaboración con la Banda Municipal de Torrrelavega, la Coral y la Agrupación de Danzas de Tanos, ofrecerá durante 50 minutos una sucesión de cuadros de imagen y sonido inspirados en la letra de la canción 'Viento del Norte' de Nando Agüeros.

Y la cuarta y última inauguración tendrá lugar el 6 de mayo en la Bahía de Santander, que será escenario de un espectáculo náutico acompañado de drones y fuegos artificiales creado por Groupe F específicamente para la celebración de la apertura del Año Jubilar Lebaniego.

Las actuaciones de mayo terminarán con Andrés Calamaro, el día 25, y con Marea, el 27; y el mes de julio lo protagonizará el concierto de Muse, que será el día 4 en los Campos de Sport de El Sardinero. El grupo ha añadido esta fecha dentro de su gira por el mundo con su noveno álbum de estudio 'Will Of The People'. Para su parada en Santander se pondrán a la venta 20.000 entradas, que se podrán adquirir a partir del martes 31 de enero a las 12.00 horas en www.livenation.es y Ticketmaster.es.

El consejero de Turismo ha destacado que la programación, especialmente los eventos inaugurales, se han repartido por la región para que "inunde toda Cantabria" y que "todos los cántabros seamos partícipes" del Año Jubilar.

"CONOCER DE DONDE VENIMOS"

Por su parte, Miguel Ángel Revilla ha hecho más extensivo el llamamiento y ha instado a los españoles a visitar Santo Toribio para "conocer de donde venimos", porque "allí empezó todo". El presidente se ha remontado al siglo VIII para insistir en que solo Cantabria y una parte de Asturias formaban el "pequeño reducto" que no pudieron invadir los musulmanes y por tanto fue desde esa zona donde comenzó la Reconquista que dio paso a lo que hoy es España.

"Van a llorar de emoción viendo las reliquias" y conociendo la "historia mágica que empezó en el siglo VIII" y que "hoy es una realidad que en nuestro caso se llama Cantabria y, en el de todos, España", ha dicho.

Revilla, que se ha mostrado "nostálgico" porque cumplirá 80 años el próximo lunes, ha repasado su trayectoria política y ha ensalzado lo logrado desde sus inicios, cuando "esta tierra no se llamaba Cantabria y no era una comunidad autónoma". Sin embargo, y a pesar de su tamaño, se ha conseguido "poner en el mapa" y con una imagen de "tierra acogedora, donde recibimos a todo el mundo con los brazos abiertos".

"No hace falta venderla, porque quien va a Cantabria, vuelve", ha sentenciado tras poner en valor la "cantidad de cosas maravillosas" de la región, desde los paisajes naturales "que no son mérito nuestro" hasta otras cosas que sí, como la gastronomía o el buen trato a los visitantes.

Finalmente, Zuloaga ha abogado por "que el ritmo" no pare en Cantabria en lo referente a actividades y crecimiento económico y cultural y ha confiado en que "no va a parar" gracias a la cultura, el deporte y la programación jubilar.

También ha puesto de relieve que las instituciones cántabras trabajan "a coro" para ello y "por encima de banderas políticas", y ha hecho un llamamiento para seguir "llevando nuestra bandera con honor por cada rincón del mundo".

En el acto celebrado en el stand de Cantabria en Fitur han estado buena parte de los consejeros del Ejecutivo cántabro y numerosos alcaldes, así como la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones, y el diputado y el senador nacional del PRC, José María Mazón y José Miguel Fernández Viadero, respectivamente.