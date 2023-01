Borrell defiende que "ahora es cuando hay que continuar armando a Ucrania" porque Rusia aún no ha perdido

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha defendido que ahora es el momento de seguir brindando apoyo militar a Ucrania porque Rusia aún no ha sido derrotada y ya en el pasado demostró su capacidad de recomponerse tanto con Napoleón como con Hitler.

El jefe de la diplomacia europea ha reivindicado que Europa hizo todo lo posible para evitar esta guerra en las semanas previas a la invasión rusa el pasado 24 de febrero y pese a que tomó la decisión de apoyar militarmente a Ucrania en una decisión inédita en su historia, sigue sin ser una parte beligerante en el conflicto.

Borrell ha defendido que hay que tener presente que "Rusia es un gran país, una gran nación que está acostumbrada a luchar hasta el final, a casi perder y luego recuperar", recordando que ya lo hizo en tiempos de Napoleón y después con Hitler.

"Sería absurdo pensar que Rusia ha perdido la guerra o que sus militares son incompetentes", ha advertido, incidiendo en que "hasta ahora la lleva perdiendo pero tiene todavía enorme fuerza y capacidad para seguir haciéndola".

Por eso, ha proseguido, "ahora es cuando hay que continuar armando a Ucrania, con los medios materiales y militares necesarios para hacer la clase de guerra que tiene que hacer". Según el alto representante, esto es "no solamente una guerra defensiva sino que le permita tomar la iniciativa y romper frentes y evitar que dentro de unos meses Rusia lance una nueva ofensiva muy potente y sangrienta".

LO IMPORTANTE ES CÓMO ACABA LA GUERRA

Frente a quienes dicen que no hay que apoyar militarmente a Ucrania para que la guerra se acabe, Borrell ha esgrimido que "lo importante es cómo acabe". En este sentido, ha recalcado que la clave es que "Rusia no gane" y no pueda convertir a Ucrania en "un Estado títere" como ya ocurre con Bielorrusia y a la espera de seguir en cualquier momento con sus ansias expansionistas.

El presidente ruso, Vladimir Putin, lo que busca no es reconstruir la URSS sino que actúa movido por "el nacionalismo exacerbado" y su "voluntad de reconstruir la Rusia de los zares" y amalgamar los territorios que en su día tuvo. Al hilo de ello, ha advertido del peligro que supondría que todos países quisieran recuperar su historia. "¿Cuántas fronteras más pueden volar?", se ha preguntado.

Borrell ha recibido este viernes el Premio Nueva Economía Forum 2022 en el Teatro Real de Madrid, donde le han presentado la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y el exministro Javier Solana, quienes han ensalzado su trayectoria y su capacidad de trabajo y dedicación.

El alto representante ha agradecido la presencia de distintas personalidades y amigos relacionados con los distintos puestos que ha ocupado durante su vida. En este sentido, y con ironía, ha saludado también a "los servicios de información rusos que seguro que me estarán escuchando y que después utilizarán cada palabra que diga debidamente retorcida para ponerme en la peor de las situaciones".