¡Mira al cielo! Cometa ZTE podrá verse desde México, astrofísicos te dicen cómo observarlo

El Cometa C/2022 E3 (ZTF) recién descubierto ha viajado 2,8 billones de millas y llega a su punto más cercano a la Tierra en 50,000 años. Por lo que será posible verlo como más claridad a partir del 26 de enero hasta el 3 de febrero. Para poder disfrutar de este peculiar fenómeno astronómico, es necesario tomar en cuenta las siguientes recomendaciones de los expertos.

El cometa ZTF fue descubierto el 2 de marzo de 2022 por una cámara robótica conectada a un telescopio conocido como Zwick Transient Facility (ZTF) en el Observatorio Palomar, en el sur de California.

José Norberto Espíritu Contreras, maestro en Astrofísica y parte de los Astrofísicos en Acción, explicó que el cometa va a ser posible verlo con telescopio y binoculares. Recomendó fijar el telescopio hacia el Este, por donde sale el Sol, abajo de la constelación del Boyero, ahí se verá el ZTF.

En entrevista para Publimetro, el Físico por la Facultad de Ciencias de la UNAM, mencionó que conforme pasen los días el cometa ZTF va a ser más visible cada vez más temprano, la mejor fecha para observarlo será a partir del 26 de enero al 3 de febrero, todavía usando telescopio.

“Los cometas son objetos muy tenues, débiles, difíciles de apreciar, por lo que a simple vista es difícil observarlo. Pero con astrofotografía, telescopios y binoculares es posible verlo ”, comentó.

El astrofísico dijo que las personas que se encuentren en cielos oscuros, muy alejados de la contaminación lumínica (Oaxaca, desierto, la zona del silencio, por nombrar algunas) van a poder observar a simple vista como una estrella difusa, como si fuera una estrella desenfocada. Para la gente que vive en la Ciudad de México, la contaminación lumínica (luces artificiales) va a afectar la visibilidad del cometa, por lo que sugirió salir fuera de la ciudad para apreciarlo.

¿Por qué ZTF se vera verde?

El color verde es causas por una molécula formada por dos átomos de carbono unidos, llamada átomo de carbono. Este proceso químico inusual. El Cometa ZTF este verde, probablemente sea muy tenue. La aparición de cometa verdes es debido al dióxido de carbono, el cual es bastante infrecuente.

Cometa C/2022 E3 ZTF Espacio

¿Cometas son de mal augurio?

En la antigua Babilonia, los cometas eran considerados como signos de bueno o mal augurio. Se creía que la presencia de un cometa traería la lluvia. Si éste desaparecía por el Sur, la cosecha sería buena, y si subía por el Norte, el trigo no crecería.

El investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM indicó que hasta la fecha no se ha comprobado que los Cometas traigan desgracias para nada. “Todo lo contrario, un cometa no es más que una ‘bola de hielo sucia’ (mezclado con roca y polvo) no tendría porque afectarnos. Al contrario, muchas personas tiene recuerdos de cometas muy lindos como el cometa Halley, Hele-Bopp”, resaltó.

Los cometas hay que verlos como eventos históricos que podemos recordar y motivar al estudio del universo y del espacio. — José Norberto Espíritu

El maestro en astrofísica recomendó a las personas acercarse con su sociedad Astronómica más cercana. “Hay muchas asociaciones astronómicas en el país, personas que tiene telescopios, que les encantan compartir el cielo con la gente, puedan acercarse con ellos, también para preguntar a quienes han observado el cielo”.

También puedes leer: Asesora de Yasmín Esquivel tuvo un ascenso meteórico desde sus inicios

¿Qué otros fenómenos astronómicos aparecerán en este 2023?

El integrante de Astrofísicos en Acción, mencionó que en este 2023 tiene eventos muy interesantes que podremos disfrutar, sobre todo desde el territorio mexicano. Entre los más importantes son: