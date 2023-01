El delantero Asier Villalibre renueva con el Athletic Club hasta junio de 2025

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"El Athletic Club y Asier Villalibre han alcanzado un acuerdo para renovar su contrato hasta el 30 de junio de 2025. El delantero de Gernika, de 25 años, terminaba en cinco meses su compromiso con Lezama, a la que llegó en edad cadete hace once temporadas. El futbolista ha suscrito esta mañana el acuerdo en San Mamés, en presencia del presidente, Jon Uriarte, y del director general de Fútbol, Mikel González", avanzó el equipo.

Villalibre ha disputado un total de 103 partidos en el primer equipo del Athletic, en los que ha marcado 13 goles. El "más trascendental", según el comunicado, fue el que llevó al Athletic Club a la prórroga en la final de la Supercopa de España de 2021, título que acabarían levantando los 'leones' venciendo por 3-2. En su etapa en el Bilbao Athletic convirtió 38 tantos.

El delantero expresó su "alegría" por renovar con el equipo de su "vida". "Lo he disfrutado desde muy pequeño y me llena de orgullo poder alargar mi vinculación. Ya son unos cuantos años aquí, con momentos muy buenos y otros no tan buenos, pero siento la confianza del club en mí, al igual que yo confío en mí y en el Athletic, que es lo importante", zanjó.