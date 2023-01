El partido de Bolsonaro le exime de culpa en los ataques golpistas y le promete sueldo "de ministro"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Costa Neto no solo ha eximido a Bolsonaro de aquellos hechos violentos, sino también a los seguidores del expresidente de los que ha dicho que no participaron en los actos violentos que se produjeron dentro de las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo.

"Al bolsonarista de verdad no le gusta eso. Estuvo ahí pidiendo que no se rompiera nada. Había extremistas infiltrados", ha dicho en una entrevista para CBN, en la que también ha achacado de lo ocurrido al ministro de Justicia, Flávio Dino, por ser el encargado de la seguridad en la Explanada de los Ministerios.

Costa Neto también ha asegurado sentirse "sorprendido" tras el hallazgo en casa del exministro de Justicia Anderson Torres de un borrador de un decreto para revertir el resultados de las elecciones a pesar de revelar que varias propuestas circularon entre el bolsonarismo después del triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Con respecto a Bolsonaro, Costa Neto ha confirmado que a su vuelta de Estados Unidos recibirá un sueldo "de ministro", la misma suerte correrá su esposa, a quien el partido encargará "recorrer Brasil" para "atraer mujeres a la política".

El PL había condicionado una eventual retribución a Bolsonaro a su vuelta de Estados Unidos, donde está previsto que continúe hasta finales de enero. El expresidente viajó hasta Florida el pasado 30 de diciembre, evitando así participar en la toma de posesión del presidente Lula da Silva.

El líder del PL también ha prometido una oposición responsable en la próxima legislatura y que no descarta votar a favor de las propuestas del Gobierno de Lula si consideran que son de interés nacional. "No haremos una oposición radical. Somos un partido de derecha, pero no queremos que Brasil vaya para atrás", ha dicho.