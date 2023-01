La familia de un tanzano confirma su muerte en Ucrania, donde combatía en las filas del Grupo Wagner

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La noticia sobre la muerte del hombre, Nemes Tarimo, de 33 años, circuló en redes sociales junto a un vídeo en el que se le daba una despedida militar, si bien las autoridades de Tanzania y Rusia no se han pronunciado sobre el caso, que surge semanas después de la muerte de un zambiano en combate en las filas del Grupo Wagner.

La familia de Tarimo ha indicado que fueron informados de su fallecimiento a finales de diciembre, tras lo que recibieron información en este sentido por parte de la Embajada tanzana en Moscú. El hombre fue arrestado por delitos de drogas y se unió al Grupo Wagner después de que se le ofreciera ser liberado seis meses después en caso de que acudiera a combatir a Ucrania.

"Nos informó de que se iba a la guerra en Ucrania. Le rogamos que no lo hiciera, pero dijo que no sabía cuándo lograría su libertad así que se fue. La última vez que contactamos con él fue el 17 de octubre y desde entonces estaba ilocalizable", ha dicho un familiar, según ha informado el diario tanzano 'The Citizen'.