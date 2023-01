Previa del Atlético de Madrid - Real Valladolid

El Atlético defiende la Champions en el Metropolitano

Los rojiblancos se enfrentan en casa a un Valladolid en horas bajas con la obligación de sumar para no caer de los puestos de Liga de Campeones

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El Atlético de Madrid recibe este sábado (18.30 horas) al Real Valladolid con la tarea obligada de vencer para aferrarse a los puestos de Liga de Campeones, ante la amenaza de hasta cinco equipos a dos puntos en la tabla, mientras que el conjunto pucelano quiere aprovechar la oportunidad del Metropolitano para construir una escalada de urgencia, cuando rozan ya el descenso, en un duelo correspondiente a la jornada 18 de LaLiga Santander.

Los del 'Cholo' Simeone parecían coger velocidad de crucero después del parón por el Mundial con tres victorias consecutivas, dos de ellas en Copa. El técnico argentino insistía en que veía mejor al equipo, mucho más parecido a lo que él quiere en el campo, sin embargo, en el primer examen de nivel, volvieron las dudas. Los rojiblancos cayeron (0-1) ante el FC Barcelona, dejando escapar una maravillosa oportunidad para reengancharse a la cabeza de la Liga, con los azulgranas a 13 puntos y el Real Madrid, a 10.

El bache que iniciaron contra el Barça se hizo más profundo la siguiente jornada, cuando no pudieron pasar del empate (1-1) ante el Almería en el Power Horse Stadium. El encuentro dejó constancia de la falta de 'pegada', con solo el gol de Ángel Correa en 12 remates, seis de ellos bastante claros. Las dudas y la incertidumbre se apoderaron de nuevo de un conjunto colchonero incapaz de hacer de la regularidad su rutina.

Y esta temporada, el mejor remedio para este desorden tan atípico en el equipo de Simeone es la Copa del Rey, convertida ya en un oasis para los rojiblancos. Como en las rondas anteriores, el Atleti no falló en octavos este miércoles ante el Levante (0-2), recuperando el gol con tantos Marcos Llorente y un Álvaro Morata que volvió a celebrar un tanto tras convertir solo un gol en los últimos siete partidos de Liga.

Y la reacción rojiblanca debe ser obligada, ya que ahora son cuartos con 28 puntos en la tabla, pero empatados con dos de sus perseguidores (Villarreal y Betis) y con Osasuna (27), Athletic y Rayo (26) también amenazando. El Atleti nunca ha quedado fuera del 'top 4' en la primera vuelta de la competición desde que Simeone arrancó su primera temporada al frente del banquillo.

Los rojiblancos fían sus opciones en ataque a Correa, Morata, Griezmann y, quizá a partir de este sábado, a Memphis Depay. El neerlandés ya es oficialmente jugador rojiblanco, por lo que podría volver a jugar en Liga por primera vez desde septiembre. Y es que su participación hasta ahora ha sido residual, con protagonismo en el Mundial y 74 minutos ante el InterCity en Copa como último servicio para los catalanes.

El Atlético recibirá al conjunto blanquivioleta con las bajas de los sancionados Stefan Savic y Sergio Reguilón. Aunque sin bajas confirmadas por lesión, José María Giménez y Yannick Carrasco serán serias dudas, ya que se perdieron el partido de Copa por problemas musculares que han arrastrado toda la semana. Respecto al 'once', el argentino podría dar más peso a Koke, Correa, Thomas Lemar y Axel Witsel, suplentes ante el Levante, aunque no se espera un revolución.

EL VALLADOLID, CON NECESIDADES URGENTES PARA NO CAER AL DESCENSO

Enfrente estará un herido Real Valladolid, que visita el Civitas Metropolitano con la urgente necesidad de empezara a sumar de tres en tres. Los blanquivioletas encadenan cuatro encuentros en Liga perdiendo -Athletic (3-0), Real Madrid (0-2), Mallorca (1-0) y Rayo (0-1)-, y no ganan en la competición desde el 5 de noviembre (ante el Elche, 2-1), antes del parón.

Una mala dinámica a la que sumó su eliminación de la Copa a manos del Alavés que ha provocado que el Valladolid caiga a la decimoséptima plaza con 17 puntos, solo uno por encima de la zona roja. "Tenemos que apretar bien, ser consistentes, tener el balón y darles sustos. Creo que estamos concediendo menos, pero lo que más me preocupa es que no estamos haciendo muchas ocasiones", comentó en la previa el entrenador del club, Pacheta, sobre un duelo en el que el Valladolid no se impone desde hace 14 años.

El técnico tendrá las bajas de Monchu, sancionado, y Escudero, Kenedy y Anuar, por lesión. Sin embargo, Pacheta puede celebrar la vuelta de Roque Mesa, apercibido, y Joaquín, ausente en algún entrenamiento de esta semana. Se espera la vuelta de Sergio León tras cumplir sanción, así como podría entrar Óscar Plano, con la gran duda del lateral izquierdo entre Rosa y Olaza. Además, podría contar con Darwin Machís, inminente fichaje blanquivioleta, tal y como confirmó el propio entrenador.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Witsel, Hermoso, Reinildo; Llorente, Koke, Kondogbia, Lemar; Griezmann y Morata.

REAL VALLADOLID: Masip; Fresneda, Joaquín, Javi Sánchez, Rosa; Kike Pérez, Aguado, Iván Sánchez; Gonzalo Plata, Óscar Plano y Sergio León.

--ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C. Vasco)

--ESTADIO: Cívitas Metropolitano.

--HORA: 18.30/DAZN.