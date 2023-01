Quique Sánchez Flores: "El Barça es capaz de meter atrás a equipos de todos los niveles"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"El Barça saldrá con sus jugadores más en forma y viene de un momento de forma bueno y de celebrar un título. Nosotros vamos a hacer nuestro partido, ya he jugado algunos partidos con el Getafe en el Camp Nou y hemos estado de pie y aguantando las embestidas", señaló este viernes Sánchez Flores en rueda de prensa.

El madrileño tiene claro que será "un partido para aguantar la frustración porque son un equipo que domina, recupera rápido, que hace posesiones largas y que te va a meter en bloque bajo aunque tengas fiereza y herramientas". "Es capaz de meter atrás a equipos de todos los niveles, recientemente al Real Madrid", advirtió.

"Sabemos lo que nos vamos a encontrar y tenemos que evitar la frustración y hacer nuestro partido, vivir nuestros momentos y jugar mini partidos en los que seamos lo más inteligentes y fuertes posibles. Y luego a ver si en el plan que tiene la suerte está el de darnos un poco y nos pueda ayudar", añadió.

El preparador 'azulón' no esconde que en esta temporada "nunca" han conseguido estar en su "mejor momento". "Nuestras liga ha sido complicada desde el principio, con un montón de situaciones que tenemos que controlar y gestionar. No estamos siendo el equipo de la temporada pasada y jugamos contra el líder, que más allá de como venga o deje de venir, es el líder, pero puede pasar cualquier cosa y somos optimistas. Ya hemos hecho cosas importantes antes y vamos a intentar lo máximo que podamos hacer", subrayó.

Sánchez Flores apuntó que ante el Valladolid y el pasado fin de semana ante el Espanyol han tenido "dos oportunidades de cambiar la cara a la temporada" y pidió "ser más estrictos internamente". "Llevamos con una situación 'intensita' en lo que va de temporada, pero estamos preparados y trataremos entre los partidos no arrastrar las emociones, ni estar muy arriba cuando ganamos ni muy abajo cuando perdemos", remarcó.

"Me encanta que los jugadores estén plenamente enfocados en cada partido, pero a veces las ganas que tenemos los entrenadores de que las cosas vayan al cien por cien nos aparta de la realidad. Ante el Espanyol, me pareció mucho mejor el primer tiempo cuando lo vi después que en directo. Tenemos que lograr que no nos nublen los resultados ni las circunstancias. Vamos exigiendo muchas cosas, pero todas deben ir en su orden y a su ritmo", prosiguió el exfutbolista.

"LOS PROYECTOS NECESITAN UNIÓN"

En este sentido, demandó "coger los partidos de uno en uno" y recordó que "vienen en el momento que vienen". "Este es un deporte de dinámicas y estas cambian en cualquier momento. La temporada pasada estábamos en un crecimiento bastante sostenido, ganamos al Real Madrid y alcanzamos una dinámica sorprendentemente buena y a partir de ahí cambiaron cosas", declaró.

"No sabemos contra quien vamos a ganar y contra quien vamos a perder. Si no tenemos la humildad de reconocer que podemos perder contra cualquiera, es que no tenemos los pies en el suelo respecto a la competición a la que jugamos, pero también podemos ganar a cualquiera y a cada escenario al que vayamos, vamos a ir con la sensación de que podemos ganar", agregó el entrenador del Getafe.

Finalmente, este defendió la necesidad de confiar más en los proyectos, pese a que el que comanda "no acaba de despegar". "Nunca he conocido un Getafe turbulento cuando el equipo está intentando progresar y no da muestras de agotamiento, y me siento plenamente responsable y me siento descorazonado cuando no damos nuestro nivel, pero con tres puntos más no estaríamos hablando de esto", apuntó.

"Tenemos que reflexionar con qué está pasando sobre si la mentalidad sobre el entrenador la cambian tres puntos, yo creo que los proyectos necesitan otras cosas, más unión porque sólo se pueden sacar adelante de forma conjunta. Estamos en una liga de 10 equipos y no veo tanta inestabilidad en ninguno de los otros nueve, algo está pasando", sentenció Sánchez Flores.