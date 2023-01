Protestan con el cuerpo de un león muerto frente al palacio presidencial de Chile

Manifestantes han depositado el cuerpo muerto de un león frente al Palacio de La Moneda, el palacio presidencial de Chile, en una protesta contra el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Te puede interesar: EU evita ayudar a Ucrania pero acusa a Corea del Norte de mandar armamento a Rusia

"El Gobierno mata animales. No más pitutos políticos en el SAG", rezaba la pancarta exhibida junto al cuerpo sin vida del animal, que habían trasladado con una manta, informa la prensa chilena. Los pitutos son trabajos ocasionales y sin contrato.

Los cuatro manifestantes son trabajadores del zoológico de Los Ángeles, en la región de Biobío, que acusan al SAG de obligar a sedar a sus animales para hacer la lectura del chip identificador, incluido al león Zeus, que falleció en el procedimiento. La 1ª Comisaría de Carabineros intervino para desalojar a los manifestantes.

"No había ningún problema con la trazabilidad de leones porque nosotros no hemos ingresado ni sacado leones africanos de estas características de nuestro recinto, pero aun así nos obligaron", ha explicado un portavoz del zoológico a la cadena de televisión T13.

Protesta en Chile. (Notife.com)

"En el SAG no hay profesionales competentes, sino que hay militantes de partidos políticos. Hoy día quien dirige esa institución no es un médico veterinario, no es un ingeniero agrónomo", ha reprochado.

El SAG ha expresado su rechazo a la protesta y ha advertido de que analizan la posible presentación de acciones legales. El comunicado del organismo destaca que se siguieron los protocolos establecidos. "Lamentablemente, uno de los animales a los que se les realizó dicho procedimiento falleció durante su implementación", reconoce la misiva.

El SAG ha destacado además que el zoológico está “siendo parte de un proceso administrativo de sanción por parte del SAG desde hace unos meses por graves irregularidades derivadas de un inadecuado manejo de los animales que están en este establecimiento”.