Memphis Depay: "El 'Cholo' quiere que me sienta como en casa y que me adapte cuanto antes"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El nuevo jugador del Atlético de Madrid, Memphis Depay, reconoció este viernes estar muy "ilusionado" por el nuevo "desafío" que supone su fichaje por el club rojiblanco, al mismo tiempo que confesó tener "ganas" de adaptarse rápido a la dinámica del equipo, algo que le ha pedido el 'Cholo' Simeone en la conversación que mantuvieron ambos durante su primer entrenamiento.

"Hablamos un poco de cómo me siento. La cosa más importante es que quiere que yo me sienta como en casa y que me adapte cuanto antes al equipo, eso me hace estar ilusionado y tengo ganas. Él quiere que yo esté listo cuanto antes. Además, me conoce bastante bien. Yo le gustaba como jugador cuando estaba en el Lyon y quiere que coja esa forma. Va a ser un desafío para mí", señaló el jugador durante su presentación en el Civitas Metropolitano.

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, quiso darle la bienvenida, destacando su "competitividad" y "olfato" para ayudar a conseguir los objetivos del club. "Memphis llega al Atlético para aportar mayor competitividad. Su olfato nos ayudará en esta segunda mitad en la que nuestro equipo tiene el objetivo de alcanzar las plazas de Champions. También lucharemos por llegar lo más lejos posible en la Copa, una competición que nos ilusiona mucho. Sabemos que defenderás con sacrificio nuestros colores", expresó.

Durante el acto también estuvo presente el exjugador rojiblanco Manolo Sánchez Delgado, quien le dio las 'claves' para triunfar en su nuevo equipo. "Decirle que personalmente me encanta el fichaje. Espero que ponga en el campo todas la virtudes que tiene: esfuerzo, talento, carácter y sobre todo goles. En el Atlético de Madrid lo más importante y lo que más se valora es el compromiso y sobre todo la pasión por estos colores. Estoy convencido de que va a ser un claro ejemplo sobre el campo", apuntó.

En este sentido, Memphis agradeció el cariño recibido y destacó la virtudes de un equipo con un gran "espíritu luchador". "El año pasado cuando vine aquí me quedé muy impresionado. También con la intensidad que se juega y el espíritu luchador. Nosotros lo pasamos muy mal, de hecho perdimos. Es un club muy grande con un buen equipo y jugadores muy buenos. Esa fue la sensación que tuve para tomar la decisión. La directiva quería que yo estuviera aquí para ayudar y eso para mí es muy importante", indicó.

"Hablé con Griezmann y me contó un montón de cosas buenas del equipo, de la gente que trabaja aquí. Cuando llegué no era una sorpresa, fue como me lo esperaba. Me uní a ellos, me dieron la bienvenida con los brazos abiertos. Fue muy agradable", añadió.

Preguntado por el aspecto defensivo, clave en el sistema del 'Cholo', el neerlandés recordó su compromiso y prometió adaptarse al nuevo estilo. "Creo que todos tenemos que trabajar. Siempre veo las estadísticas tras los partidos y pueden sorprenderse porque pueden verse los kilómetros que hago. Trabajo para el equipo y no será un problema. Me adaptaré al nuevo estilo, pero no lo veo como un problema", añadió.

El ex del Barcelona agradeció a Simeone sus palabras cuando le comparó con Diego Costa, aunque habló de las diferencias entre uno y otro jugador. "Todo el mundo parece que tiene opiniones diferentes. Costa es un gran jugador, tuvo mucho éxito aquí. Creo que somos diferentes jugadores. A mí no me gusta mucho que me comparen porque cada uno tiene el derecho de ser su propio jugador. Me gusta que tenía un gran espíritu luchador y en eso es una buena comparación", destacó.

El atacante no quiso ponerse una cifra de goles como objetivo y recalcó también su faceta "creativa" como asistente. "No quiero decir un número, aunque lo tengo en mi cabeza. Lo importante es dar un impulso y los goles van a llegar al equipo. Es más que goles, me encanta también dar asistencias. Se espera que marque goles, pero los jugadores creativos también queremos generar ocasiones. Aunque tengo que marcar, sí", explicó.

Por último, el internacional neerlandés habló sobre su versatilidad en el campo y de su facilidad para jugar en diferentes posiciones. "También he jugado como centrocampista. Depende. Me gusta tener libertad en el centro para tener la pelota y crear espacio y oportunidades. El tiempo dirá cómo es mi experiencia aquí, pero necesito adaptarme al equipo y a lo que quiere el míster y aportar de mi propia creatividad para ser funcional en el equipo", concluyó.