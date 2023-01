El ministro de Universidades, en contra de la tuna segregada por sexos: "No me parece que sea una tradición a conservar"

"Es importante que la Universidad refleje la diversidad ideológica de la sociedad, que no es neutral", señala

Asegura que Pablo Iglesias "de momento no puede ser rector" de la Universidad Complutense: "Ayuso no se ha leído la LOSU"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El ministro de Universidades, Joan Subirats, se ha posicionado en contra de que tanto la tuna como los colegios mayores adscritos a las universidades públicas segreguen por sexo.

"La tradición de la tuna y de los colegios segregados no me parece que sea una tradición a conservar, sobre todo si esos colegios universitarios están adscritos a universidades públicas que tienen sus estatutos, sus valores", ha señalado en una entrevista a Europa Press Subirats, quien ha apostado por que "haya tradiciones universitarias que se puedan renovar".

En este sentido, el ministro ha precisado que no porque una tradición "siempre haya sido así tiene que continuar siendo así". "Me parece bien que en alguna Universidad haya una tuna, pero no porque esto siempre haya sido así tiene que continuar siendo así", ha dicho.

Tras ser modificada a su paso por el Congreso de los Diputados, la nueva Ley de Universidades (LOSU), que deberá ahora ser aprobada en el Senado, impedirá a los colegios mayores adscritos a la Universidad pública segregar por sexo.

El ministro ha recalcado que "es normal" que las universidades públicas velen por que aquellos centros que sean adscritos tengan en cuenta "que haya una cierta coherencia de los valores que defiende una y otra institución" ya que, en su opinión, la segregación por sexo "no es algo que caracterice a las universidades públicas".

Este cambio en la norma se produjo tras ser aprobada una enmienda de Más País-Equo registrada después de que se hiciera viral un vídeo redes sociales en el que alumnos del Colegio Mayor masculino Elías Ahúja amedrentan a sus vecinas del CMU Santa Mónica-- femenino-- profiriéndoles gritos como "ninfómanas", "putas" y "os vamos a follar".

"Deberíamos alegrarnos de que por ese hecho concreto hayamos podido poner encima de la mesa esta cuestión. Quizás no era tan visible y ese elemento nos hizo hacer visible esa situación", ha dicho el ministro.

"QUE LA UNIVERSIDAD REFLEJE LA DIVERSIDAD IDEOLÓGICA DE LA SOCIEDAD"

Por otro lado, el ministro de Universidades ha defendido la importancia de que la Universidad "refleje la diversidad ideológica de la sociedad" que "no es neutral ideológicamente".

"Es importante que la Universidad refleje la diversidad ideológica de la sociedad, la Universidad no es algo extraño a la sociedad, es algo que forma parte de la sociedad. La sociedad no es neutral ideológicamente, hay opiniones de todo tipo", ha señalado a Europa Press Subirats, al ser preguntado por la petición de más de 1.000 profesores para que la nueva Ley de Universidades "proteja la neutralidad política de los claustros".

Para el ministro de Universidades, si algo caracteriza a la Universidad "desde siempre" es que ha querido "ser un foro de debate, de discusión y de contraste de ideas", por lo que considera que "lo que sería grave es que hubiera una sola ideología presente en la Universidad". "Que haya muchas ideologías presentes caracteriza la idea de Universidad", ha matizado.

La LOSU, tal y como está redactada tras su paso por el Congreso de los Diputados, intenta evitar, según ha afirmado Subirats, "que los claustros se posicionen, que se pronuncien de una determinada manera, porque no le corresponde al claustro pronunciarse sobre una determinada cuestión", aunque sí pueden estar "debatiendo y discutiendo de cualquier cuestión", algo que "forma parte de la tradición universitaria".

No obstante, el ministro ha comentado que "a lo mejor" hay algún grupo parlamentario que presenta una enmienda en el Senado respecto a la neutralidad ideológica de los claustros y, si es así, lo discutirán. "No es algo que me preocupe, porque el debate y el contraste de ideas y la diversidad ideológica caracteriza a la Universidad", ha agregado.

En este contexto, ha hecho hincapié en que habló tanto con el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, quien calificó de "grave" que los claustros de las universidades pudieran hacer "pronunciamientos ideológicos", como con el primer firmante de la carta, el profesor Jorge Calero.

"Les explique que creía que, tal y como está planteado el tema, no tenía por qué preocuparnos porque formaba parte de la tradición universitaria, que es el debate, el debate de ideas, el análisis y el debate de ciertas posiciones", ha relatado el ministro.

Subirats, que ha asegurado que ya ha empezado a hablar con algunos grupos parlamentarios del Senado para la tramitación de la nueva norma, prevé que la LOSU pueda ser aprobada a finales de febrero y que entre en vigor a principios de marzo. "Desde el punto de vista normativo la ley ha quedado aprobada en el Congreso, queda pendiente si se aprueban enmiendas en el Senado. El nivel de consenso es tan amplio que imaginamos que habrá muy pocas enmiendas", ha concretado.

PABLO IGLESIAS "DE MOMENTO NO PUEDE SER RECTOR"

El responsable de Universidades también ha explicado que el exvicepresidente del Gobierno y antiguo líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, "de momento no puede ser rector". De este modo ha hecho referencia a las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre que el exlíder de la formación morada planeaba ser "el próximo rector" de la Universidad Complutense y "matar la universidad pública".

"Si la pretensión de la señora Ayuso ha sido decir que cualquiera puede ser rector de la Universidad es que no se ha leído la LOSU", ha manifestado Subirats, destacando que, aunque no ha hablado sobre las pretensiones de Pablo Iglesias, "de momento es un profesor asociado y, por tanto, no puede ser rector".

Para que alguien pueda ser rector de Universidad, según ha subrayado el ministro, tiene que ser un profesor permanente que tenga una alta capacidad investigadora, que tenga una acreditada labor docente, que haya tenido cargos de gestión y que además responda a los condicionantes que el propio claustro defina en sus estatutos.

ACOMPAÑAR A LAS UNIVERSIDADES EN LA PUESTA EN MARCHA DE LA LOSU

Entre los retos que su Departamento tiene pendientes para 2023, ha destacado que deben estar "muy atentos" a los efectos que tenga la LOSU por lo que tienen que "acompañar" a las universidades en el proceso de puesta en marcha de la nueva norma. "Es una tarea importante que tenemos hasta las elecciones de finales de este año, que nos va a tener muy ocupados, evidentemente", ha precisado.

También ha hecho mención a que a partir del próximo 1 de julio empieza la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, por lo que tendrán "una agenda importante" en el ámbito universitario. Entre esas tareas, ha resaltado la reunión que se celebrará en septiembre en Barcelona de todas las alianzas europeas de universidades, una reunión que ha calificado de "importantísima".

"Es un programa ambicioso que tenemos durante este año y que puede situar a la Universidad española en un momento de cambio histórico desde el punto de vista social del conocimiento. Nunca el conocimiento había tenido una presencia tan importante en nuestra vida y, evidentemente, la Universidad tiene, ha de tener y sigue teniendo un papel muy importante en este ámbito", ha indicado.