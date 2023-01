Natalia Arroyo: "Queremos seguir sintiendo que estamos competitivamente cerca del Barça"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"Queríamos ganar y el vestuario no está contento. Separando eso, somos conscientes de que en el momento en el que el partido no lo puedes ganar tienes que poder terminarlo reconociendo que has estado en un nivel alto. Las favoritas son las del Barça, pero tenemos que seguir sintiendo que estamos competitivamente cerca desde una propuesta de fútbol", señaló en rueda de prensa.

Además, aseguró que esto tiene que servir de "estímulo" para seguir creciendo. "Hemos estado cerca, teniendo balón, yéndolas a buscar en la presión... El gol en el último suspiro de Oshoala parece que dibuja una distancia mayor. Estamos satisfechas de seguir acercándonos, tiene que ser un estímulo. Es el camino a seguir y tenemos que coger esto como una catapulta para hacer una segunda vuelta al nivel de la Real de esta Supercopa", manifestó.

Sobre el partido en Mérida, la técnica del conjunto donostiarra reconoció que pesó demasiado el primer gol de Aitana Bonmatí antes de que se cumpliese el primer cuarto de hora. "Ha podido castigar que ellas se hayan encontrado un gol sin producir lo que suelen tener que producir para marcar el primer gol. Ese acierto en el disparo de Aitana ha condicionado un poco, porque les permitió vivir en las incomodidades que hemos sido capaces de generarles sin la angustia del marcador", declaró.

"Tras el descanso, ellas tuvieron la capacidad de impacto para estar efectivas en la primera que tienen el segundo tiempo. Se hace difícil seguir jugando el partido cuando tomas tantos riesgos. Ellas tenían más desgaste, pero para hacer lo que tienes que hacer para ganar al Barça hay que estar muy frescas. 'Chapeau' inmenso para las jugadoras, hemos hecho lo que hemos podido para acercarnos", finalizó.