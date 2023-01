Xavi: "No estuve contundente en el tema Alves y pido disculpas, hay que condenar la violencia de género"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, pidió disculpas por su falta de "contundencia" y por olvidarse de las víctimas de violencia de género cuando valoró el ingreso en prisión de Dani Alves, después de un encuentro "espeso" este domingo de su equipo pero con "tres puntos magníficos" ante el Getafe (1-0).

"En el tema de Alves, se me ha malinterpretado. Pido disculpas, no estuve contundente y es importante que me explique. Es un tema bastante escabroso e importante, pero he obviado a las víctimas, no estuve afortunado. Hay que condenar todos estos actos, sea Dani o quien sea, de violencia de género y violaciones", dijo.

El técnico culé arrancó la rueda de prensa en el Camp Nou con esta declaración, después de la crítica que recibió cuando en su anterior rueda de prensa no tuvo esa posición frente a la violencia de género. "No he pasado un día agradable. Me sorprendió este tipo de acto en Dani, entiendo la crítica. No estuve contundente en mis palabras", añadió, mientras su excompañero está en prisión provisional como decretó la jueza que lo investiga por presuntamente agredir sexualmente a una joven en la discoteca Sutton.

Sobre el partido, que ganó el Barça con poco fútbol, Xavi reconoció un día "espeso" de los suyos. "Ha pasado el Getafe. Nos ha hecho jugar de una manera en la primera parte y otra en la segunda. En la segunda nos ha faltado ir a por la victoria, más contundente. En el primero, no hemos estado mal. El equipo no ha hecho un gran partido, hemos estado espesos", afirmó.

"No nos han generado mucho, pero nosotros hemos generado muy poco. Tenemos que ser más agresivos. Nos ha costado. Nos llevamos tres puntos magníficos sin jugar bien. El Getafe ha hecho muy bien las cosas. En los duelos no hemos estado agresivos, nos ha faltado un punto de agresividad sobre todo en ataque. Al estar 1-0 siempre sufres hasta el último minuto", añadió.

Además, el técnico del Barça explicó que Ansu Fati estuvo bien, aunque no aprovechó marcando su presencia en el once, y elogió a Ter Stegen. "Estamos viendo al mejor Ter Stegen desde hace tiempo, la parada que hace es espectacular. Es importante que el portero nos dé puntos. Hemos hecho más buenos partidos que no de este tipo más espesos, también hay otros que has jugado bien y no has ganado. Estamos más cerca de un buen Barça que de uno espeso", terminó.