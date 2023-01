AMP.-Ucrania.-Borrell insiste en los "buenos resultados" de Ramstein pese al bloqueo sobre el envío de tanques a Ucrania

BRUSELAS, 23 (EUROPA PRESS)

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha señalado este lunes que la reunión el viernes de la coalición internacional que da apoyo a Ucrania en la base aérea de Ramstein tuvo "buenos resultados", pese a que no se acordó el suministro de carros de combate a Kiev.

"No descarten el resultado de Ramstein: se han tomado muchas buenas decisiones. Y luego cada Estado miembro decide a nivel nacional lo que quiere hacer", ha subrayado el jefe de la diplomacia comunitaria antes de la reunión de ministros de Exteriores europeos en Bruselas, asegurando que Alemania, actor principal que debe permitir la reexportación de sus tanques 'Leopard', "se ha comprometido con una gran cantidad de recursos".

Después de que el viernes Berlin aplazara en la reunión de Ramstein, que juntó a una coalición de más de 40 países que apoyan a Kiev, la decisión de mandar tanques a Ucrania y abriera un periodo de reflexión, el Alto Representante ha opinado que este tipo de sistemas militares deberían proporcionarse al Ejército ucraniano, pero ha recalcado que la cuestión queda en manos de los Estados miembros. "Estamos aquí para debatir al respecto", ha apuntado.

El bloqueo alemán al envío de tanques a Ucrania ha centrado la atención de numerosos ministros a su llegada a la reunión en Bruselas. El ministro de Exteriores lituano, Gabrielus Landsbergis, ha encabezado el frente que pide acciones a Alemania y ha insistido en que los Veintisiete deben entender que "solo hay un final" en la guerra que pasa por la derrota rusa en Ucrania. "Es imperativo mandar todo el armamento que necesita Ucrania para empujar el frente de batalla y ganar territorio", ha subrayado.

Sobre el debate interno sobre los tanques en Alemania , el ministro lituano ha señalado que espera que la reflexión en marcha sea "fructífera" y acabe permitiendo el suministro de carros de combate a Kiev. "Los que estamos esperando desgraciadamente tenemos que esperar un día más", ha apuntado Landsbergis, sobre el proceso de autorización para que Polonia y los bálticos envíen sus tanques 'Leopard'.

En la misma línea, su homólogo estonio Urmas Reinsalu ha asegurado que Europa debe "actuar más y mandar más armas a Ucrania" y ha pedido que el resto de socios europeos siga el ejemplo de Estonia y aporte el 1% de su PIB para ayuda militar a Ucrania.

Reinsalu ha afirmado que Alemania tiene una "responsabilidad particular" en el envío de armamento, dado su tamaño y capacidad, y ha instado a que el debate sobre los carros de combate se resuelva pronto y el bloque europeo "actúe inmediatamente". "No solo es el caso alemán, sino también hay que mandar mejores sistemas antiaéreos y misiles de largo alcance", ha afirmado, pidiendo actuar con celeridad ante el escenario de una contraofensiva rusa en primavera.

De su lado, el ministro letón de Exteriores, Edgar Rinkevics, ha puesto el foco en Berlín, tras señalar que Alemania es una de las naciones líderes en la UE y decir que "ser grande trae una gran responsabilidad". "En este momento no hay buenos argumentos para no aprovisionar de tanques o sistemas antiaéreos a Ucrania. En este punto no vale el argumento de la escalada porque Rusia sigue haciéndolo", ha zanjado.

La ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, ha evitado a su llegada responder a las preguntas sobre el suministro de carros de combate a Ucrania, en pleno debate para que Berlin autorice la reexportación de estos sistemas. En este sentido, ha afeado el nivel de ataques perpetrados por Moscú y ha incidido en que es "importante" que como "comunidad internacional" se siga haciendo "todo" para defender a Ucrania de la agresión rusa.

Su homóloga francesa, Catherine Colonna, ha puesto de manifiesto que "todas las opciones están abiertas" respecto al refuerzo militar a Kiev y ha valorado la "concertación entre aliados" para estudiar de forma conjunta el suministro de más armamento.

Mientras que España ha defendido mantener la unidad europea en el suministro de armamento insistiendo en que es "la mejor herramienta" que tiene la Unión para hacer frente al "enorme desafío" que representa la agresión rusa contra Ucrania. "España va a intentar que se mantenga la unidad y que tomemos las medidas que necesita Ucrania en este momento para hacer frente al gran desafío que tiene", ha afirmado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares a su llegada.

"Continúa habiendo mucho apoyo a Ucrania, se debe reconocer, ahora es cosa del Gobierno alemán y está trabajando con otros gobiernos, se resolverá en el momento debido", ha opinado por su lado, el titular de Exteriores irlandés Michaeal Martin, sobre el aprovisionamiento de tanques.