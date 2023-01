Conductor ebrio amarga viaje a usuaria de taxis, la empresa la respalda

Una de las aplicaciones de transporte privado más reconocidas en México recibió, vía redes sociales, una historia que tristemente suele ser común en el país. Una usuaria de Didi solicitó apoyo en Twitter para denunciar un “viaje de terror” en el que ella misma temió por su vida pues el conductor, narra, se encontraba ebrio.

“Les pido de favor que me ayuden a compartir para que le pase a nadie más”, inició la usuaria quien se mantendrá en el anonimato. “Tomé un Didi hoy (22 de enero) por la madrugada, ya en curso me di cuenta que venía ebrio, porque literal venía tomando”.

DiDi

“Se puso muy agresivo y estaba chantajeándome diciendo que me fuera al asiento de enfrente o me bajaba del auto (en medio de la nada). Me gritaba ‘¿Tienes novio? ¿Vas a salir conmigo o no?’ y al mismo tiempo me insultaba y amenazaba”, relató.

“Comenzó a tomar otra dirección y se puso aun más agresivo cuando se dio cuenta que intentaba pedir ayuda a otros autos. Al final me bajé y pude pedir ayuda. No les deseo esta mala experiencia a nadie”, finalizó. Al final del mensaje la chica reveló el nombre del conductor y al auto donde viajó.

Usuaria de aplicación para taxis denunció viaje de terror en redes sociales (Especial)

¿Qué respondió Didi?

Poco tiempo después de la denuncia en redes sociales, la empresa respondió por la misma vía con un “Hola. Nos gustaría brindarte asistencia en lo que nos reportas, por favor envíanos un DM y con gusto te atenderemos en la mayor brevedad posible. Estaremos muy atentos”.

La empresa Didi respondió a la brevedad ante la denuncia de la usuaria en el Estado de México (Captura de pantalla)

El apoyo en la red social para la usuaria se hace presente y la empresa seguramente ofrecerá alguna solución a la usuaria quién pidió ayuda para reportar al conductor.