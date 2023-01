Borrell asume que Alemania no impedirá a otros países de la UE enviar tanques a Ucrania

BRUSELAS, 23 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa tras el Consejo de Asuntos Exteriores, el jefe de la diplomacia comunitaria ha quitado hierro a las divisiones entre Estados miembros sobre el aprovisionamiento de carros de combate a Kiev y ha asegurado que tras la discusión de más de 40 países de la coalición militar que apoya a Ucrania en la base aérea de Ramstein, la cita de este lunes en Bruselas consistió en un "intercambio de opiniones".

En este sentido, Borrell ha explicado que "la novedad" del debate de este lunes es que la titular alemana ha indicado que no vetará la reexportación de los tanques Leopard. "Por lo que he entendido Alemania no va a prohibir las exportaciones de estas armas, si algún país de la UE que la tenga, desea hacerlo", ha argumentado.

Estas palabras llegan después de que Polonia haya anunciado este lunes que solicitará formalmente a Alemania permiso para enviar tanques 'Leopard' a Kiev y haya sugerido la creación de una alianza de países del Este de Europa para suministrar estos sistemas militares.

"Ciertamente vamos a mandar los tanques, estaremos en contacto con el Gobierno alemán para esto", ha afirmado el ministro de Exteriores polaco, Zbigniew Rau, en declaraciones tras la reunión con sus colegas europeos en Bruselas.

En este sentido, ha lamentado que las acciones de Berlín "pueden ser más dinámicas y firmes" para autorizar la reexportación de este tipo de sistemas militares y, sin querer poner plazos, ha insistido en que Varsovia facilitará sus tanques a Kiev y ya mantiene contactos con otros países europeos para forjar esta alianza militar.

Por su lado, el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, ha hecho un llamamiento a apoyar militarmente a Ucrania "en todo lo que necesite, en todo momento" pero a la vez no romper la unidad europea. "Airear supuestas divisiones no ayuda en nada a Ucrania, no facilita en nada la tarea de Ucrania", ha asegurado, aunque no ha aclarado si España se sumará a la coalición que propone Polonia.

"España desea que no haya temas que puedan ser divisivos. Pero ha demostrado que ha suministrado a Ucrania aquello que estaba en nuestras manos y que era necesario para su defensa", ha subrayado Albares, quien ha pedido "discreción" a la hora de hablar de material militar como los Leopard. "Permítanme que mantenga una cierta reserva y el Ministerio de Defensa se encargará de cualquier anuncio que haya que hacer", ha apuntado.