Estados Ford se plantea recortar hasta 3.200 empleos en Europa, según el sindicato alemán IG Metall

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

De esto modo, Ford se estaría planteando eliminar hasta 2.500 puestos de trabajo en el área de desarrollo de producto y hasta 700 más en funciones administrativas, siendo las instalaciones alemanas de la compañía las más afectadas, ha destacado el sindicato y según recoge la agencia de noticias Reuters.

"Si las negociaciones entre el comité de empresa y la dirección en las próximas semanas no garantizan el futuro de los trabajadores (...) no nos detendremos con las medidas que podrían afectar seriamente a la empresa, no solo en Alemania, sino en toda Europa", ha señalado IG Metall.

El fabricante estadounidense no ha dado más detalles al respecto y se ha referido a una declaración realizada el pasado viernes en la que aseguraba que la transición a la producción de vehículos eléctricos requería cambios estructurales.

La compañía anunció el año pasado una inversión de 2.000 millones de dólares (unos 1.840 millones de euros al cambio actual) para expandir la producción en su planta de Colonia (Alemania) y fabricar un modelo totalmente eléctrico. Esta fábrica actualmente produce el Ford Fiesta, así como motores y transmisiones.

Asimismo, la estrategia de la marca norteamericana pasa por lanzar siete nuevos modelos eléctricos en Europa, construir una planta de ensamblaje de baterías en Alemania y constituir una empresa conjunta de fabricación de celdas de níquel en Turquía.

Sin embargo, el pasado junio advirtió sobre la posibilidad de "significativos" recortes de empleos a corto plazo en su fábrica en España (en Almussafes) y en la de Saarlouis (Alemania) debido a que el cambio a la producción de vehículos eléctricos requeriría menos horas de trabajo para ensamblar automóviles.

La dirección de Ford adjudicó a la fábrica valenciana de Almussafes la producción en Europa de la nueva plataforma de vehículos eléctricos a partir de 2025, una carga de trabajo con la que la factoría garantiza su continuidad en los próximos años.

Respecto a la situación de Saarlouis, que competía con la factoría española por la nueva plataforma y que a partir de 2025 dejará de producir el modelo Focus, la firma del óvalo aseguró que se estaban buscando "nuevas oportunidades" para la instalación.