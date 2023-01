Fórmula George Russell, sobre su primera temporada en Mercedes: "Me sentí casi como un novato"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Russell afronta en 2023 su segunda temporada como piloto de Mercedes, con la premisa de no forzar demasiado para conseguir "más rendimiento". "Siempre he sabido que pilotando al 99 por ciento hay mucho más rendimiento que al 101 por ciento. Al 101 por ciento estás fuera del precipicio y ya has pasado el pico", explicó el ex piloto de Williams en declaraciones a Autosport recogidas por Europa Press.

"Si conduces al 99 por ciento, probablemente sólo has dejado 0,01 segundos sobre la mesa. Si conduces al 101 por ciento, has perdido el coche o te has estrellado", agregó sobre la manera de conducir.

Además, Russell admitió que "en algunos aspectos" se ha sentido "casi como un novato" en 2022 "por el nivel al que trabaja" Mercedes. "Estamos hablando de cosas de las que nunca antes había hablado en la Fórmula 1", comentó.

El británico, de 23 años, superó a su compatriota Lewis Hamilton la temporada pasada en la clasificación, aunque ser compañero del siete veces campeón del mundo le ha ayudado a desarrollarse como piloto. "Ser compañero de equipo de Lewis es increíble, porque obviamente es el mejor piloto de todos los tiempos", elogió.

"Y he aprendido mucho de él, probablemente más fuera de la pista, para ser honesto, sobre cómo se comporta con los ingenieros y hace sus cosas. Pero también pequeños detalles en la pista que han sido realmente impresionantes para mí", añadió el piloto, que el año pasado sumó su primera victoria en Brasil.