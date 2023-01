Miren Ibarguren (Supernormal) y el reto de la conciliación:"Creemos que cuando una mujer es madre va a ser problemática"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

En una entrevista concedida a Europa Press, Ibarguren reflexiona sobre la diferencia de concepción que existe entre hombres y mujeres a la hora de afrontar la maternidad y paternidad en el trabajo. "Eso nunca se plantea de un hombre", denuncia la actriz. "Le estás quitando valor a un hombre, que puede ser igual de comprometido y si llaman del colegio va a ir, pero todo por hacer de menos a la mujer. Tenemos que cambiar tantas cosas", afirma.

Su compañero de reparto Diego Martín coincide en parte con ese planteamiento. "Yo tampoco soy optimista al respecto porque cada vez hay menos comprensión del asunto. La natalidad, especialmente en España, es cada vez más ridícula", explica el intérprete, que en 'Supernormal' retoma su papel como Alfonso, el marido de Patricia.

"Queremos darle a nivel emocional y personal el mismo tiempo y de la misma calidad a los hijos que en tiempos de nuestros abuelos, y a la vez tener el mismo éxito profesional que en la generación de nuestros padres", asegura Martín, que lo define como una "carrera agotadora e inacabable". A ello el actor añade las pocas facilidades que se dan en el mundo empresarial. "Laboralmente cuando metes la ecuación hijos no he notado una especial empatía y comprensión", sentencia.

TRABAJAR EMBARAZADA

Para el rodaje de la segunda temporada de 'Supernormal', Ibarguren llegó al set embarazada. "La primera temporada terminó con el embarazo de Patricia, así que yo volví a raccord. Soy tan profesional que dije 'yo vuelvo embarazada'. Me dijeron 'no, es que ya ha pasado mucho tiempo, no te preocupes que lo tapamos'. Pero claro, se me ve grande", bromea la actriz. A su vez, confiesa haberlo llevado sin problemas. "Nunca había estado embarazada pero la verdad es que estuve bien de energía, me sentí bien", reconoce.

El director de esta segunda temporada, Vicente Villanueva, también confirma que no hubo problemas al respecto. "No afectó para nada el plan de rodaje, simplemente buscamos tallas más anchas", comenta. Lo mismo declaran las creadoras de la serie, Olatz Arroyo y Marta Sánchez. "Patricia Picón había sido madre hacía poco así que nos parecía maravilloso ni siquiera disimularlo porque no te quedas nunca en la talla que tenías" cuentan.

Así, Ibarguren ve fundamental que papeles como el de Patricia empiecen a llegar a la pantalla. "Hasta ahora hemos visto mujeres en ficciones que solo representaban papeles de novia, de guapa, de calladita... Con las plataformas se han abierto muchos más tipos de ficción y más productos, estamos viendo otro tipo de mujeres y de historias", reflexiona la actriz. "Patricia es una mujer superada, agotada, que no se gusta ni corporal ni facial ni emocionalmente, pero que tira para adelante. Y creo que tiene más que ver con la calle que otras cosas", concluye.

Junto a Ibarguren y Martín, la segunda temporada de 'Supernormal' está protagonizada por Gracia Olayo, Alexandra Jiménez, Álex Barahona, Bárbara Goenaga, Peter Vives, Usun Yoon, Luna Fulgencio, Nico Rossi y Pablo Moro. La serie al completo estará disponible en Movistar+ bajo demanda a partir de este jueves 26 de enero.