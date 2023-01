Vox pide a las tunas que "llenen calles y tascas" con sus canciones tras criticar el Gobierno las que segregan por sexos

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Tras estas declaraciones, Buxadé ha animado este lunes a los tunos a responder al ministro "llenando las calles y las tascas" con sus canciones tradicionales, que son la "alegría propia" del país.

"Si Subirats dice una cosa, hay que estar en el lado contrario", ha asegurado el portavoz, que ha defendido una "tradición que merece conservarse, apoyarse y promocionar por parte de las universidades".

Y ha remarcado que la tuna "caracteriza" a las universidades españolas. "Todos los universitarios tenemos un gran cariño y recuerdo de la tuna", ha incidido.

Así ha respondido al ser preguntado por las palabras del ministro de Universidades, que ha sostenido que la tuna y los colegios segregados no le parece "que sean una tradición a conservar, sobre todo si esos colegios universitarios están adscritos a universidades públicas que tienen sus estatutos, sus valores".

"La tradición de la tuna y de los colegios segregados no me parece que sea una tradición a conservar, sobre todo si esos colegios universitarios están adscritos a universidades públicas que tienen sus estatutos, sus valores", ha señalado en la entrevista a Europa Press Subirats, quien ha apostado por que "haya tradiciones universitarias que se puedan renovar".

En este sentido, el ministro ha precisado que no porque una tradición "siempre haya sido así tiene que continuar siendo así". "Me parece bien que en alguna Universidad haya una tuna, pero no porque esto siempre haya sido así tiene que continuar siendo así", ha dicho.