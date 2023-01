EEUU: Hallan documentos confidenciales en casa de Pence

El ex vicepresidente estadounidense Mike Pence habla con periodistas el 6 de diciembre de 2022 en el Garden Sanctuary Church of God en Rock Hill, Carolina del Sur. (AP Foto/Meg Kinnard, File) AP (Meg Kinnard/AP)

NUEVA YORK (AP) — Se localizaron documentos confidenciales en la casa del exvicepresidente estadounidense Mike Pence en Indiana la semana pasada, informó su abogado el martes.

“Los archivos adicionales parecen ser una cantidad menor de documentos con marcas de clasificados que fueron colocados en cajas inadvertidamente y transportados a la casa personal del exvicepresidente al final de la administración”, dijo su abogado Greg Jacob a los Archivos Nacionales en una carta enviada la semana pasada.

Jacob agregó que “Pence no estaba al tanto de la existencia de documentos delicados o clasificados en su residencia personal y entiende la suma importancia de proteger la información delicada y clasificada y está listo y dispuesto para cooperar por completo con los Archivos Nacionales y cualquier investigación apropiada”.

Un vocero del Departamento de Justicia se negó a hacer declaraciones el martes, y un abogado de Pence no respondió de inmediato a un pedido por email de mayor información.

Pence dijo a The Associated Press en agosto que no llevó consigo información confidencial cuando dejó sus funciones.

Preguntado directamente si había conservado información confidencial al terminar sus funciones, dijo, “no, no que yo sepa”.