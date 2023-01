Investigan a presidenta de Perú por muertes de manifestantes; primer ministro declaró

El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otárola, declaró este lunes ante la Fiscalía en una investigación por la muerte de al menos 40 manifestantes en la reciente ola de violencia desatada tras la destitución del presidente Pedro Castillo.

Otárola, la nueva presidenta Dina Boluarte, junto a tres ministros y dos exministros están siendo investigados por un presunto delito de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.

Además se investiga a Pedro Ángulo en calidad de expresidente del Consejo de Ministros y a César Cervantes en calidad de exministro del Interior, según informa la emisora peruana RPP.

La investigación preliminar es por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones de diciembre de 2022 y enero de 2023 en Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.

Otárola destacó anteriormente que el Gobierno brindó todas las facilidades al Ministerio Público para esta investigación y pidió la misma celeridad en este proceso que en los abiertos contra los responsables de actos violentos y protestas.

“Simplemente quisiéramos que también con la misma premura la Fiscalía de la Nación diga qué carpetas fiscales existen respecto a las personas que están destruyendo el Perú y destruyendo los aeropuertos”, dijo Otárola, residente del Consejo de Ministros del Perú, según recoge RPP.

#SSN ((🔴)) Una nueva delegación de estudiantes de la UNSAAC, en #Cusco, parte rumbo a la ciudad de Lima para sumarse a las manifestaciones por la renuncia de @DinaErcilia.



📻 94.5 FM📺 43 señal abierta

📣 https://t.co/dxrpg7XEBN pic.twitter.com/KAcIl9zNvp — SSN PERU (@SsnNoticias) January 23, 2023

Por otra parte, el ministro del Interior, Vicente Romero, comparecerá ante el Parlamento a petición de las congresistas Flor Pablo y Katy Ugarte, quienes presentaron sendas mociones para pedir explicaciones por el asalto policial a la Universidad de San Marcos de Lima que el sábado se saldó con casi 200 detenciones.

Romero apuntó que irá al pleno del Congreso para dar explicaciones de la operación policial en una entrevista con la cadena de radio Exitosa, pese a que aún no recibe la invitación pertinente.

“Encantando (de ir al Congreso). Formalmente, no he sido notificado, pero estoy dispuesto a ir para poder aclarar esto. Iré con todo gusto. Es mi responsabilidad política y tengo que asistir. Cuantas veces me citen tengo que ir porque es un espacio donde tengo que hacer conocer todos los pormenores a los grupos políticos”, afirmó.

Flor Pablo pidió que el ministro comparezca “de manera inmediata” e informe sobre una intervención en la que “se habría realizado un uso desmedido de la fuerza y sin respetar los principios constitucionales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad, incluso se impidió el ingreso de abogados voluntarios que demandaban ingresar para proteger los derechos de los intervenidos”.

Lo ocurrido hoy en San Marcos es INACEPTABLE. Sin presencia de @FiscaliaPeru, tratar a estudiantes, ciudadanos y defensores de DDHH como delincuentes, tirados en el piso y golpeados, ES UN ABUSO.



Ministro del Interior y rectora de la @UNMSM_ DEBEN DAR EXPLICACIONES. (1/2) ⬇️ pic.twitter.com/l3rD6bB431 — Flor Pablo Medina 🇵🇪 (@FlorPabloMedina) January 21, 2023

Romero aseguró que se enteró de la intervención policial por televisión y rechazó que fuera la presidenta Boluarte la que ordenó entrar.

“No hubo la decisión política porque esa fue una decisión netamente de la Policía que ha tenido. Yo me he enterado cuando he estado viendo la intervención por televisión. Por delito de flagrancia lo han realizado”, destacó Romero.

Mientras, continúan las protestas en varios puntos de Perú con 74 bloqueos de carreteras en al menos diez regiones, según datos de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN). El organismo informa así de 18 vías nacionales afectadas.