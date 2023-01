¿Quién era “El Pino”, líder obradorista asesinado con su familia en Veracruz?

Fernando Pérez Vega, alias “El Pino”, fue asesinado en un ataque armado junto con su familia, cuando circulaba en su camioneta sobre la carretera libre federal Veracruz-Xalapa la tarde del domingo 22 de enero del 2023, de acuerdo con información confirmada por fuentes ministeriales.

A penas a inicio de año su nombre resonó en la región norte del estado de Veracruz, luego de ser vinculado a los hechos violentos que cobraron la vida de ocho personas en el municipio de Poza Rica. Fernando Pérez Vega era conocido por su trayectoria política, ya que fue candidato a la alcaldía de Coxquihui en 2021 y se definía como “obradorista”.

El apodo “El Pino” y o “R-Q5″, también ha figurado en videos y mantas reproducidas por presuntos integrantes de la delincuencia organizada que lo responsabilizan con el homicidio del comandante de la Policía de Espinal, José Luis Quinto Lorenzo, privado de la libertad la noche del 23 de diciembre, mientras se encontraba en el estacionamiento de un centro comercial.

Pérez Vega era hermano del exalcalde de Coxquihui, Reveriano, de los mismos apellidos, ubicado por autoridades del gobierno de Veracruz como el líder de la banda de “Los Pelones”, una de las organizaciones que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) tiene en la mira por ser de las principales generadoras de violencia en Veracruz.

Durante los primeros minutos del 2023 y los últimos del 22, tres ataques armados en diversos puntos dejaron ocho personas muertas en Poza Rica. Los reportes policiacos indican que la primera agresión se registró en el bar “Molino Rojo”, donde cuatro personas fueron asesinadas.

Uno más tuvo lugar en “El Manguito”, donde murieron tres personas mientras que el tercero fue en “El Cafre”, que dejó como resultado una persona muerta más. “El pino” fue relacionado con esta jornada violenta a través de mensajes difundidos por presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

El político y excandidato a la presidencia municipal de Coxquihui había sido mencionado en un hecho violento previo ocurrido en la región, cuando criminales dejaron los restos del comandante de la policía municipal de Espinal, José Luis Quinto Lorenzo, sobre el nuevo mirador del municipio de Espinal durante la madrugada del 31 de diciembre.

En una manta, se señaló que el comandante trabajaba con “El Pino” para realizar cobro de piso y extorsiones. A la par, se difundió un video en redes sociales en donde el policía, coaccionado por criminales, supuestamente confesó haber sido colaborador de Fernando Pérez Vega en labores de “halconeo”, señalando su presunta participación en diversas actividades delictivas.

Previamente, el político también ya estaba en la mira de las autoridades federales de seguridad. De hecho, el 22 de noviembre de 2022, algunas personas avisaron a las autoridades sobre la presencia de varias personas armadas en las inmediaciones de la carretera Oriente Medio Día- Coxquihui- Zozocolco, en la región denominada la Sierra del Totonacapan.

Puedes ver: Confirman que 3 cuerpos hallados en fosa son de desaparecidas en Zacatecas

Derivado de ello, se inició un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Ejército Mexicano, quienes realizaron una revisión en las instalaciones del rancho “Niño de Oro”, localizado en la comunidad de Sabanas de Xalostoc, en plena Sierra Totonaca.

El terreno precisamente resultó ser de Fernando Pérez Vega, aunque en esa ocasión no hubo detenidos. Un mes antes de ese episodio, la revelación de documentos de la SEDENA conocida como “Guacamaya Leaks” dejó ver la preocupación de la escalada delictiva en Veracruz y la presunta protección del gobierno estatal a grupos criminales.

En los informes de inteligencia militar, la SEDENA supuestamente identifica como uno de los principales blancos a Reveriano Pérez Vega “El Pelón”, un político del PRI -considerado cacique- convertido al morenismo, lo que fue publicado en distintos medios de comunicación.

Dos veces alcalde de Coxquihui, el hermano de Fernando Pérez es identificado como el líder de la banda de “Los Pelones”, con el presunto control de una franja del territorio veracruzano, en los municipios de Coahuitlán, Filomeno Mata, Chumatlán, Mecatlán y Zozocolco.

De acuerdo con el informe confidencial de la SEDENA, Veracruz es un territorio en disputa de varios cárteles, siendo el de mayor presencia el Jalisco Nueva Generación (CJNG), el del Pacífico (CDP), los Zetas Vieja Escuela, la Fuerza Especial Grupo Sombra, el del Golfo (CDG) y Los pelones.

Así, Reveriano Pérez está identificado como uno de los 17 blancos principales a quien la inteligencia militar da seguimiento mediante operaciones de campo e intervención de comunicaciones. El Ejército lo señala como responsable de “ordenar actividades delictivas, como trasiego de droga, armas e hidrocarburo; tráfico de inmigrantes, secuestros, extorsión y ejecuciones”.

Fueron más de 500 los balazos que recibió la camioneta que manejaba Fernando Pérez Vega 'El Pino', ex candidato de Coxquihui, Veracruz, y generador de violencia, el calibre de las armas usadas .45, R-15 y 9MM, en este hecho asesinaron a 6 personas, entre ellos dos menores. https://t.co/x1ovzgOdia pic.twitter.com/AnsWBHcG7j — Vigilantes Veracruz (@VigilantesV) January 24, 2023

Apoyo abierto a Morena

Si bien es cierto que Fernando Pérez Vega fue candidato fallido a la alcaldía de Coxquihui por el partido Fuerza por México, su hermano ubicado como líder criminal, apoya de manera abierta a Morena. En la elección del 2021, también se postuló a la alcaldía la esposa de Reveriano Pérez, como abanderada de la coalición Juntos Haremos Historia. Sin embargo, el triunfo lo obtuvo en un segundo conteo el candidato del PAN y actual alcalde Juan Pablo Gómez Mendoza. También “El Pino” se autonombra como obradorista.

El atentado en que el fue acribillado Fernando Pérez Vega con su familia este 22 de enero del 2023, no fue el primero. En medio de la disputa político electoral de 2021 se perpetró un ataque armado a una de las casas, que acabó con una persona muerta por herida de bala. De acuerdo con los informes al respecto, los delincuentes, que iban directamente contra el entonces candidato, fueron sorprendidos por dos vigilantes que repelieron la agresión.

Aunque a la postre Fernando Pérez Vega perdió la elección, la cercanía con Morena ha seguido de parte de su hermano, quien desde junio de 2018, en videos publicados en sus redes sociales, solicitó el voto a favor del ahora gobernador Cuitláhuac García, y como presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se deslindó de las mantas

A inicios del 2023, “El Pino”, contra quien se dirigió una manta de la delincuencia dejada en los hechos violentos de principios de este año, se defendió y negó todo vínculo con la delincuencia organizada, pese a ser ubicado en ese momento como el segundo al mando de su hermano.

“Haciendo uso de mi derecho de réplica en relación a una narco manta en donde mencionan a un servidor y que circula en varios medios de comunicación, grupos de Facebook y WhatsApp.

“Niego categóricamente tales señalamientos y aseguro que todo se trata de un golpe político ya que a las personas señaladas entre ellas mi persona somos de distintos colores partidistas pero de la ideología obradorista, pero a ciertos y conocidos actores que no comulgan con esa corriente ni los mencionan”, acusó en su perfil de la red social Facebook.

“Dejo a consideración de las personas que realmente me conocen su opinión, porque saben a qué me dedico y que siempre estoy para las demás personas, cosas que no hace una persona que es señalada de hacer actos ilícitos”, agrega.

Sin embargo, la carrera delictiva de su hermano ha sido pública desde hace años, puesto que incluso se han abierto procesos penales en su contra.

Reveriano, “El pelón”, fue elegido como alcalde en los periodos 2008-2010 y 2014-2016. Fue al final de su segundo mandato que el Congreso de Veracruz le enderezó un juicio político en su contra y lo desaforó. Durante la administración estatal de Miguel Ángel Yunes se ofreció una recompensa de un millón de pesos por información que llevará a su captura, mientras Reveriano ya mostraba su apoyo a Morena.

La aprehensión del hermano de “El Pino” tuvo lugar finalmente en mayo de 2019, en la administración de Miguel Ángel Yunes, por robo de vehículos, evasión de presos y ultrajes a la autoridad, pero obtuvo su libertad unos días después porque los delitos no ameritaron prisión preventiva oficiosa.

En 2021, el exalcalde reapareció para reafirmar su apoyo a Morena y operó a favor de su esposa y el partido de AMLO, al ser candidata a alcaldesa, quien perdió la elección. Hasta agosto pasado, Reveriano Pérez estaba identificado por la inteligencia militar como uno de los principales blancos del crimen organizado. Hasta la fecha, la autoridad veracruzana no ha vuelto a proceder en su contra.

No hubo masacre, asegura el Gobierno

Pero mientras “El Pelón” se defiende de los señalamientos, el gobierno estatal arrecia el supuesto combate a la impunidad y afirma que los crímenes mencionados se aclararán. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez refrendó su compromiso de impedir ajustes de cuentas entre bandas de la delincuencia organizada, aseverando que se instrumentó una estrategia para actuar de manera coordinada entre autoridades estatales y federales.

“En Veracruz no hay pactos con la delincuencia como solía hacerse con los gobiernos que me antecedieron. No damos cabida a ningún tipo de acuerdo”, dijo en su conferencia de prensa, donde se le vio acompañado de la fiscal general Verónica Hernández Giadáns.

“Ahora que algunas bandas han decidido ajustar cuentas no lo vamos a permitir y serán llevados ante la justicia, se dará con la responsabilidad de quienes están delinquiendo. Va parejo contra todos los grupos delictivos que persistan en violentar la ley o actuar en contra de la sociedad”, atajó.

Igualmente, zanjó que los hechos de violencia no cambian nada “lo que hemos venido trabajando todo el año”, enfatizando que uno de los ejes en los que se debe trabajar es la atención a la pobreza a fin de que “la desesperación social no crezca y nos lleve a una situación delincuencial”.

Por su parte, la fiscal general sostuvo que hay “algunos intereses” en la insistencia de que grupos delictivos puedan seguir operando y afirmó que los hechos de violencia devienen de las vinculaciones a proceso de diversos detenidos.

“Yo reitero que como fiscal general que lo que hacemos son investigaciones serias y apegadas a derecho. Hemos demostrado desde mi llegada que no hay impunidad, que no hay pactos y que no hay complicidades. Hemos sido firmes en ese sentido, que no hay intocables sobre todo, reiterar que no va a haber impunidad en estos hechos, seguiremos coordinándonos para que la sociedad veracruzana pueda seguir viviendo en paz”, dijo en medio de una aparición sorpresiva junto al gobernador.

Este miércoles 4 de enero del 2023, el mandatario enfatizó que los hechos no fueron, en sentido estricto, ninguna masacre, dado que fueron eventos separados.

“No fue una masacre, lo de Poza Rica fueron hechos separados, fue un ajuste de cuentas. Fueron en bares en donde venían droga y eso nos permitió establecer las responsabilidades de quiénes son los presuntos culpables”, dijo.

Asimismo, informó de la detención de más de cuatro personas por los hechos de violencia en aquella zona, como presuntos responsables.

“Ya tenemos más de cuatro detenidos, hoy nos confirmó la fiscal, están en el proceso, tenemos que cuidarlo. Ya tenemos esos resultados y tenemos muy claro qué fue lo que pasó, por lo tanto seguirá habiendo resultados”, insistió.

De igual forma, negó que haya toque de queda en Poza Rica impuesto por algún grupo de la delincuencia organizada, luego de que circuló un video de un grupo autonombrado “Escorpión” que se atribuyó los ocho homicidios en ese municipio y afirmó que habría toque de queda para bares y hoteles.

“Se están haciendo videos para mandarse mensaje entre ellos, pero no nos abocamos a eso, que digan misa, nosotros vamos contra todos”, advirtió.