Djokovic-Paul y Sabalenka-Linette, segundas semifinales individuales del Abierto de Australia

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El nueve veces campeón parece haber elevado su nivel de tenis con la llegada de las rondas decisivos y después de arrasar al australiano Alex de Miñaur, ante el que únicamente cedió cinco juegos, hizo lo similar ante el ruso Andrey Rublev, quinto cabeza de serie y que cayó por 6-1, 6-2, 6-4 en poco más de dos horas.

El de Belgrado, cuarto favorito, se mostró arrollador ante el moscovita, al que no dio ninguna opción sobre la pista de la Rod Laver Arena y al que martirizó al resto continuamente, gozando de hasta 14 oportunidades de rotura. En cambio, el serbio no perdió su saque en ninguna ocasión, con cinco pelotas de rotura, ninguna en el tercer set, que salvó en un partido donde firmó 32 golpes ganadores por tan sólo 21 errores no forzados.

En su 44 semifinal en un 'grande' y camino de jugar su décima final en Melbourne Park, 'Nole' tendrá como oponente al único estadounidense que se mantiene con opciones en el cuadro, Tommy Paul, que se llevó el duelo ante su compatriota y revelación del torneo, Ben Shelton, en cuatro sets por 7-6(6), 6-3, 5-7 y 6-4.

El número 89 del mundo, de 20 años, trató de prolongar su aventura en un partido donde firmó 24 'aces' y donde tras perder los dos primeros parciales, se vio con 'break' abajo en el tercero. Sin embargo, logró equilibrarlo con su primera rotura y forzar posteriormente un cuarto donde Paul, demoledor con su 'drive' todo el encuentro y más regular en su tenis, no desaprovechó un quiebre rápido para meterse en las primeras semifinales de un 'Grand Slam'.

LINETTE ALARGA SU SUEÑO

Por otro lado, en el cuadro femenino, la gran sorpresa la continúa dando la polaca Magda Linette, número 45 del mundo y que se ha plantado a dos partidos de su primer título de 'Grand Slam' después de no haber pasado nunca en su carrera de la tercera ronda.

Linette ha cogido de forma inesperada el papel que parecía reservado para su compatriota y número uno del mundo Iga Swiatek, eliminada en los octavos de final, y mantiene su sueño en Melbourne tras ganar con bastante solvencia a la checa Karolina Pliskova por 6-3, 7-5.

La polaca supo controlar los nervios ante una rival, que se ha alejado un tanto de las mejores, pero más experta en estas lides y que buscaba su segunda semifinal en este 'grande'. Sin embargo, la exnúmero uno del mundo no tuvo su partido, con 36 errores no forzados, entre ellos siete dobles faltas. Aún así, se agarró a sus opciones en la segunda manga, pero Linette no desperdició su séptima pelota de rotura en el undécimo juego y cerró su billete a la penúltima ronda.

Enfrente tendrá a la cabeza de serie más alta que queda con vida en el cuadro femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka, quinta, que alcanzó por primera vez, y cuarta en su carrera, las semifinales en el Abierto de Australia al batir a la croata Donna Vekic con autoridad por 6-3, 6-2.

Sabalenka espera ahora poder romper su maldición en la próxima ronda y jugar su primera final de 'Grand Slam' tras haber caído a las puertas de la final en el Abierto de los Estados Unidos en 2021 y 2022 y en Wimbledon en 2021. En un partido en el que ambas acumularon 22 dobles faltas, 9 la bielorrusa y 13 su rival, la de Minsk sacó partido a sus 35 golpes ganadores y su capacidad para salvar 12 de las 14 bolas de rotura que tuvo en contra.