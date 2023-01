Gennaro Gattuso: "Espero que podamos regalar una noche fantástica a la afición"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"No espero nada de la afición, espero de mi equipo que haga un buen partido y dé una alegría a la afición. El lunes había 34.000 personas con un frío increíble, el estadio siempre ha estado lleno, solo le puedo decir gracias. Espero que podamos regalar una noche fantástica a la afición", deseó el italiano en la rueda de prensa previa al duelo ante los 'leones' de este jueves (20.00 horas).

Gattuso calificó de "importante" el partido con las semifinales en juego ante "un equipo muy valiente". "Tenemos que dar prioridad a la Copa, estamos teniendo mucha dificultad en la Liga", reconoció el técnico, que admitió sentir "miedo y preocupación" cuando mira la clasificación de LaLiga Santander, con el Valencia en el duodécimo puesto.

"Hay que mirar las cosas buenas y las cosas malas. Somos un equipo que no hemos sabido gestionar ventajas, no es todo malo, pero tenemos que hacer mejor las cosas cuando vamos por delante, cambiar la mentalidad. Pero no es todo negativo. Ahora toca trabajar con profesionalidad", explicó.

Ante esta situación, ve "normal" que la afición esté "enfadada" y reiteró que la "responsabilidad" es del entrenador. "Solo hay una dirección, el equipo está vivo, tengo la percepción de que el equipo está trabajando bien, pero estamos fallando mucho. El club no está contento con la dirección en la que está yendo la temporada y es normal", expresó Gattuso.

"Cuando jugaba en San Siro y no era un buen momento la camiseta y el balón pesaban 100 kilos y pensaba de manera negativa. Pero nosotros siempre tenemos palabras positivas para los jugadores, el equipo quiere volver a sacar resultados. Es normal, tenemos miedo, pero forma parte del deporte. La preocupación a veces es importante, porque te hace hacer una carrera más por un compañero, no solo es negativo", manifestó sobre el aspecto mental.

Preguntado por si el tan ansiado punto de inflexión pasa por un cambio en la estrategia y la táctica desde el cuerpo técnico, Gattuso recalcó que no hará cosas que no siente. "Tengo que proteger al equipo y mirar lo que no estamos haciendo bien. Pero difícilmente voy a cambiar mi filosofía. Yo veo el fútbol de manera clara, mi estilo es claro. En este momento tengo que poner de lado mi ego, pero no puedo cambiar mi estilo", aseveró.

Sobre su rival de este jueves, destacó su "estilo de juego claro" y "velocidad", por lo que pidió a sus jugadores "hacer bien la fase defensiva". Además, negó que el 4-4-2 vaya a ser su sistema habitual. "No me gusta, porque cuando no tienes el balón le da muchas líneas de pase al rival. En los últimos partidos hemos intentado hacer cosas diferentes, no hemos definido que se vaya a jugar siempre con ese 4-4-2", afirmó, antes de confirmar la baja de Thierry Correia y la duda de Justin Kluivert.

"Seguramente vamos a intentar cambiar algunas cosas, hoy no estaban todos los jugadores al cien por cien", agregó, abordando también la situación de Hugo Guillamón, titular solo en dos partidos tras el Mundial. "Tiene una inteligencia increíble, he hablado mucho con él. Ha trabajado mucho, llegó con molestias de la selección. Pero estoy tranquilo con él, no me preocupa su situación, seguramente será importante para nosotros", manifestó.

Finalmente, Gattuso avanzó que sigue "esperando" la llegada prioritaria de un mediocentro que "pueda jugar en todas las posiciones del centro del campo" en este mercado invernal. "El club sabe que me falta un mediocentro y sabe todo. Espero que lleguen jugadores que mejoren el equipo, no fichar por fichar. Si no llega, seguiré trabajando. Hemos hablado de jugadores de nivel, pero no se podía hacer por el Fair Play Financiero. Estoy abierto a todo, pero tiene que tener calidad", concluyó.