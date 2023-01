La presidenta de Perú hace un llamamiento al Congreso para que acelere el adelanto electoral

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"Ahora llamo al Congreso para que priorice el adelanto de elecciones (...) Yo me iré cuando los congresistas voten y hayamos convocado elecciones generales", ha aseverado la mandataria peruana en declaraciones en una rueda de prensa, según ha recogido 'La República'.

Así, ha remarcado que "nadie" en su Ejecutivo pretende mantenerse en el poder, si bien ha cuestionado que la crisis que enfrente el país no se revolvería con su dimisión. "¿Mi renuncia resolvería la crisis y la violencia? ¿Quién asumiría la Presidencia de la República?", ha señalado Boluarte.

En tanto, ha sostenido que es presidenta por "el golpe de Estado de Castillo", asegurando que asumió la presidencia tras el anuncio del expresidente Pedro Castillo de la disolución del Congreso y la instauración de un Gobierno de excepción.

"Aquí no hay víctima, señor Castillo, aquí hay un país que se está desangrando producto de su irresponsabilidad", ha remachado Boluarte.

Con todo, la mandataria peruana ha cifrado en más de 5.000 millones de soles (1.188 millones de euros) las pérdidas registradas desde diciembre en daños a la infraestructura del país y en la pérdida de producción, ha informado 'El Correo'.

Por ello, Boluarte ha invocado a una tregua nacional "por el bien del país", reiterando su rechazo a la violencia.

"El Gobierno reconoce el derecho a la protesta. Yo también he sido parte de las protestas y he marchado por justas reivindicaciones, pero creo que el derecho a la protesta no puede venir acompañado de la violencia, el destrozo y la muerte", ha expresado.