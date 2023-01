Acusa pareja gay a Guardia Nacional de discriminación en Metro San Cosme

Un usuario de redes sociales denunció un acto de discriminación por parte de un elemento de la Guardia Nacional en el Metro San Cosme de la Ciudad de México, luego de que lo acosará e insultara a él y a su pareja.

Por medio de Twitter, el usuario @ElGuaposaurio narró lo acontecido la noche del 24 de enero, donde aseguró que un Guardia Nacional veía a él y a su pareja “de manera directa y agresiva”.

“A las 22:06 me subí al Metro San Cosme de la mano de mi novio, al entrar al andén un guardia nacional nos ve de manera directa y agresiva y hace una exclamación de enojo. Yo le mantuve la mirada pero no dejé de caminar. Él nos sigue y se detiene detrás de nosotros pegado a la pared”, escribió el joven.

Aunado a ello, relató que el elemento los siguió y se mantuvo cerca de ellos. “Le digo a mi novio que sigamos avanzando en el andén, el guardia hace lo mismo y de nuevo se detiene a la misma altura que nosotros, regresamos a donde originalmente nos detuvimos y se repite lo mismo. Volteo y le digo -algún problema oficial- el poniendo los ojos en blanco”.

El usuario detalló que enfrentó al uniformado; sin embargo, dijo que al subir al vagón él los insultó. “-sigan adelante-. Yo, -¿hay algún problema con que estemos esperando el tren aquí?- sin respuesta. -¿Me podría dar su nombre oficial?- sin respuesta. Llega el tren, mi novio me dice que nos subamos. Justo antes de que se cierre la puerta el guardia: pinches putos”.

Finalmente, manifestó sentirse vulnerable y con miedo, pues “se supone me debería estar cuidando”.

“Me sentí vulnerable y con miedo como hace mucho no me sentía. Casualmente la última vez fue también en un andén del metro pero en esa ocasión quien me insultó fue una persona alcoholizada en situación de calle. No quien se supone me debería estar cuidando. Me siento muy enojado”.

¿Dónde y cómo denunciar un acto de discriminación?

Es necesario presentar la denuncia ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (COPRED) al correo: quejas.copred@cdmx.gob.mx.

De igual manera, la dependencia solicitará los siguientes datos: nombre, medio de contacto y descripción del acto.

El horario de atención presencial es a partir de las 9:00 a 15:00 horas. Si deseas acordar una cita en un horario diverso puedes comunicarte a los siguientes números telefónicos:

-Atención telefónica 5553413010 y 5546008233 (lunes a jueves 09:00 - 18:00 horas; viernes 09:00 a 15:00 horas).

-Línea no discriminación: 55 5658 1111.

-Línea de seguridad y chat de confianza del Consejo Ciudadano: 55 5533 5533.