Tanzania pide a sus ciudadanos no combatir en el extranjero tras la muerte de uno de ellos en Ucrania

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Tanzania ha reclamado a sus ciudadanos que no se desplacen a zonas en conflicto para combatir como mercenarios tras confirmar que un hombre de nacionalidad tanzana murió en octubre en Ucrania cuando participaba en enfrentamientos en las filas del Grupo Wagner.

La ministra de Exteriores tanzana, Stergomena Tax, ha resaltado que la Constitución del país prohíbe que los ciudadanos "se unan a cualquier ejército o grupo armado en otros países, excepto en las filas de las Fuerzas Armadas de Tanzania", según ha recogido el diario 'Daily News'.

Tax, que ha expresado sus condolencias a la familia del hombre, identificado como Nemes Tarimo, ha indicado que falleció el 24 de octubre de 2022 y ha añadido que su cuerpo se encuentra en Rusia y que será entregado próximamente a Tanzania.

Asimismo, ha confirmado que el hombre se inscribió en 2020 en la Universidad Tecnológica de Moscú y que posteriormente fue condenado a siete años de cárcel, sin dar más detalles. "Cuando estaba en prisión, se le ofreció y aceptó servir en las filas del Grupo Wagner para combatir en Ucrania a cambio de recibir dinero y ser liberado", ha agregado.

La familia de Tarimo indicó la semana pasada que fueron informados de su fallecimiento a finales de diciembre, tras lo que recibieron información en este sentido por parte de la Embajada tanzana en Moscú. "Nos informó de que se iba a la guerra en Ucrania. Le rogamos que no lo hiciera, pero dijo que no sabía cuándo lograría su libertad así que se fue. La última vez que contactamos con él fue el 17 de octubre y desde entonces estaba ilocalizable", dijo un familiar, según el diario tanzano 'The Citizen'.

La noticia sobre la muerte de Tarimo, de 33 años, circuló en redes sociales junto a un vídeo en el que se le daba una despedida militar. El caso salió a la luz semanas después de la muerte de un zambiano en combate en las filas del Grupo Wagner, propiedad de un oligarca cercano al presidente ruso, Vladimir Putin.